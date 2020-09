Chicago Le soja en repli après plusieurs hausses

Le cours du soja coté à Chicago a terminé en repli mardi après plusieurs séances de hausse. Le blé et le maïs ont aussi fini en baisse alors que la météo se présente bien pour les moissons.

« Les prix du soja ont subi quelques prises de profit après avoir dépassé le niveau des 10 dollars », remarque Ami Heesch de CHS Hedging. Ils ont aussi pâti, selon lui, d'un rapport sur la trituration de l'oléagineux en août aux États-Unis montrant un volume inférieur aux attentes.

Par ailleurs, « les prévisions météorologiques anticipent un temps favorable pour les moissons cette semaine », note le spécialiste.

Les cours du maïs ont aussi baissé en raison de prises de profits et des prévisions météorologiques, ajoute-t-il.

L'annonce par le ministère américain de ventes de 132 000 tonnes de soja à la Chine et de 132 000 tonnes pour une destination inconnue, ainsi que de 120 000 tonnes de maïs pour une destination inconnue ont permis de limiter les baisses de prix.

Les cours du blé se sont bien hissés au-dessus de leur moyenne des 200 derniers jours, un seuil technique observé par les courtiers, mais ils ne sont pas parvenus à passer le seuil de résistance des 5,50 dollars le boisseau, relève Ami Heesch. Ils ont été entraînés à la baisse par ceux du maïs et du soja.

De façon générale, sur un marché mondial où le blé abonde, les prix américains restent « non-compétitifs », estime-t-il.

Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en décembre, le plus échangé, a terminé mardi à 3,6625 dollars contre 3,6950 dollars la veille (- 0,9 %). Le boisseau de blé pour livraison en décembre, le plus actif, a fini à 5,3825 dollars contre 5,4575 dollars à la précédente clôture (- 1,4 %). Le boisseau de soja pour livraison en novembre, le plus échangé, a terminé à 9,9200 dollars contre 9,9950 dollars lundi (- 0,8 %).

