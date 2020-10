Chicago hebdo Le soja profite d'une commande de l'étranger

Le cours du principal contrat de soja coté à Chicago a fini la semaine en hausse grâce à l'annonce par le gouvernement américain d'une commande à l'exportation. Le blé a reculé et le maïs est resté stable.

Une commande de 121 500 tonnes de soja américain a été rapportée pour la campagne 2020/2021 mais l'identité des acheteurs n'a pas été précisée. Jeudi, les chiffres des ventes hebdomadaires à l'étranger avaient montré un volume dans la fourchette des attentes des analystes pour les exportations américaines de soja (1,6 Mt) et supérieur aux anticipations pour celles de maïs (2,2 Mt) et de blé (803 000 t).

Le cours du blé a toutefois reculé vendredi pour la cinquième séance de suite après avoir grimpé la semaine dernière jusqu'à des sommets non atteints depuis fin 2014, profitant de la sécheresse dans de nombreuses régions productrices de la planète. Les acteurs du marché se préparaient par ailleurs à une période mouvementée à quelques jours d'une élection présidentielle aux États-Unis sous haute tension.

Retour de la volatilité avec le rebond de la crise sanitaire

« La volatilité pourrait rester de mise au moment où les fonds d'investissement font des transferts d'argent avant le mois de novembre et l'élection présidentielle américaine ainsi qu'avec la flambée des cas de Covid-19, qui a causé de nouveaux confinements dans le monde », notent les analystes de la maison de courtage Allendale.

Le boisseau de blé (environ 27 kg) pour livraison en décembre, le plus actif, a terminé à 5,9850 dollars contre 6,0375 dollars mercredi, en repli de 0,87 %. Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en décembre, le plus échangé, a fini à 3,9850 dollars, comme jeudi. Le boisseau de soja (environ 27 kg) pour livraison en janvier, désormais le plus échangé, a conclu à 10,5625 dollars contre 10,5050 dollars la veille, en hausse de 0,55 %.

