Chicago Le soja repart de l'avant après plusieurs baisses

Le cours du principal contrat de soja coté à Chicago a rebondi jeudi après trois séances de recul d'affilée. Le maïs a progressé et le blé s'est replié.

« Il n'y a pas eu d'annonce de commande à l'exportation aujourd'hui. Malgré cela, les prix du soja et du maïs montent », a indiqué Brian Hoops de Midwest Market Solutions.

Les chiffres des ventes hebdomadaires à l'étranger, publiés jeudi matin par le gouvernement américain, ont d'ailleurs montré que les exportations de soja étaient tombées la semaine dernière à leur plus bas niveau depuis le début de la campagne 2020/2021, s'établissant à 406 900 tonnes. Celles de maïs ont reculé de 18 % par rapport à la semaine précédente, s'élevant à 1,37 million de tonnes, et celles de blé ont chuté de 44 %, à 446 400 tonnes.

« Le marché (du soja et du maïs, ndlr) est pourtant favorable à un petit rebond technique au cas où les prévisions de pluies dans le nord du Brésil tombent à l'eau », explique Brian Hoops.

Le blé a pour sa part reculé dans le sillage d'une récolte plus importante que prévu de la céréale au Canada en 2020, selon le bureau national des statistiques. La production totale canadienne a augmenté de près de 8 % pour s'établir à 35,2 millions de tonnes, ce qui en fait la seconde récolte la plus abondante depuis que ces chiffres sont calculés.

Le boisseau de blé (environ 27 kg) pour livraison en mars, le plus actif, a terminé à 5,8450 dollars contre 5,8850 dollars la veille, reculant de 0,68 %. Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en mars, le plus échangé, a fini à 4,2650 dollars contre 4,2375 dollars à la dernière clôture, en hausse de 0,65 %. Le boisseau de soja (environ 27 kg) pour livraison en janvier, le plus échangé, a terminé à 11,6825 dollars contre 11,5300 dollars mercredi, gagnant 1,32 %.

