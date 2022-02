Euronext Les céréales en hausse, sur fond de menace de conflit en Ukraine

Les prix des céréales étaient toujours en nette hausse, mardi en début d'après-midi, compte tenu de la situation très tendue en Ukraine, grand pays exportateur de blé et de maïs.

La volatilité des marchés agricoles va « rester de mise dans le contexte actuel, avec son lot d'incertitudes au gré des décisions en termes de sanctions économiques qui pourraient être prises envers la Russie ou encore les ruptures logistiques sur l'Ukraine, deux pays jouant un rôle majeur dans le commerce international des matières premières agricoles », a souligné le cabinet Agritel dans une note publiée mardi.

Ces tensions géopolitiques entre l'Ukraine et la Russie relèguent en effet au second plan les bonnes conditions de cultures qui semblent prédominer en Europe. Selon un rapport de l'observatoire Mars de la Commission européenne, « dans l'ensemble, les cultures d'hiver sont dans de bonnes conditions, même si des régions, en particulier à l'ouest et au sud, souffrent de conditions sèches, voire même de sécheresse autour de la Méditerranée occidentale », a rapporté le cabinet Inter-Courtage dans une note.

Les conditions dans les zones où les pluies sont plus abondantes « restent bonnes », même si ces cultures sont potentiellement plus vulnérables en cas de gel, mais ce type d'épisode climatique « n'est pas prévu pour l'instant », ajoute Inter-Courtage.

Peu après 14h00 (13h00 GMT) sur Euronext, la tonne de blé meunier progressait de 1,50 euro sur l'échéance de mars à 275,50 euros et de deux euros sur l'échéance de mai à 280,75 euros, pour quelque 37 000 lots échangés. La tonne de maïs, pour sa part, gagnait 4,25 euros sur l'échéance de mars à 261,25 euros, et 3,50 euros sur l'échéance de juin à 261 euros, pour près de 1 800 lots échangés.

