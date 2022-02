Weather Market La météo reste favorable aux cultures en Europe de l’Ouest

L’Europe profite de conditions climatiques encore favorables aux cultures, à l’instar des cultures en mer Noire. L’Amérique du Sud demeure à l’inverse source d’inquiétudes malgré quelques améliorations.

Un nouveau coup de froid vient menacer les blés d'hiver US. (©Pixabay)Les conditions climatiques demeurent largement satisfaisantes en Europe de l’Ouest. La fin de l’hiver s’annonce en effet plutôt doux avec une remontée des températures d’ores et déjà constatée dans la majeure partie des bassins producteurs. Un déficit hydrique s’est certes creusé depuis le début du mois en France et au Royaume-Uni, mais des précipitations encourageantes apparaissent désormais sur les radars et devraient maintenir les excellents potentiels de part et d’autre de la Manche. En Allemagne, les conditions ressortent également idéales.Une météo favorable en mer NoireEn Russie et en Ukraine, des températures négatives maintiennent encore les cultures à l’abri sous un manteau neigeux épais, hormis dans le Sud de la Russie où les blés d’hiver sont de nouveau à découvert. Les prévisions météos n’anticipent toutefois pas de chute de températures critiques dans la région à court terme. Les conditions hydriques da...