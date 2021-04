Euronext Les céréales en progression, en raison d'inquiétudes climatiques

• AFP

Les prix des céréales étaient en progression, mercredi à la mi-journée, soutenues par la dynamique du maïs américain et la demande chinoise.

« Les cours s'envolent dans un contexte de plus en plus avéré de risques climatiques sur les cultures de printemps aux États-Unis (soja et maïs) », a souligné le cabinet Agritel dans une note publiée mercredi. Les cours du maïs et du soja américains ont atteint des niveaux qu'ils n'avaient plus connus depuis plusieurs années, mardi à Chicago, en raison de retards de semis dans le Midwest, dus à un temps froid et humide, qui laisse craindre une baisse des rendements, notamment sur le maïs déjà semé.

Au Brésil, les opérateurs commencent à revoir à la baisse les estimations de production de maïs « dans un contexte de déficit hydrique » d'autant plus susceptible d'affecter les cultures qu'elles ont été semées tardivement, a indiqué Agritel.

Les craintes sur la récolte française de blé persistent également, après l'épisode de gel de ces dernières semaines, mais « principalement maintenant » en raison d'un déficit hydrique « qui pourrait perdurer » au printemps, a souligné Agritel.

Autre facteur de soutien pour le blé, la demande chinoise : selon le cabinet Inter-Courtage, les fabricants chinois d'aliment pour bétail auraient acheté cette semaine « entre 10 et 14 bateaux de blé français de la prochaine récolte, confirmant que le blé est moins cher que le maïs y compris sur la nouvelle campagne ».

Peu avant 14h00 (12h00 GMT) sur Euronext, la tonne de blé tendre progressait d'un euro sur l'échéance de septembre à 211,25 euros, et de 0,50 euro sur l'échéance décembre à 210,50 euros, pour près de 29 000 lots échangés. La tonne de maïs, elle, progressait d'un euro sur l'échéance de juin à 227 euros, et de 1,25 euro sur l'échéance d'août à 222 euros, pour un peu moins de 800 lots échangés.

