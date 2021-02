Euronext Les céréales en recul à la suite de Chicago, au lendemain du rapport Wasde

• AFP

Les prix des céréales, blé et maïs, étaient en recul mercredi à la mi-journée, à la suite de Chicago où les opérateurs ont été déçus par les projections du dernier rapport du ministère américain de l'agriculture, quant aux stocks du pays, notamment pour le maïs.

Le ministère a relevé les importations de maïs par la Chine, de 17,5 millions de tonnes (Mt) à 24 millions, mais n'a révisé les exportations américaines à la hausse que de 1,3 Mt, diminuant les importations pour l'UE et d'autres pays comme le Japon et la Corée du Sud pour compenser, dans ce rapport Wasde (World Agricultural Supply and Demand Estimates). Pour le blé américain, le rapport n'a apporté aucune modification et le stock mondial de fin de campagne, même « en baisse de 9 Mt, reste record » à 304 Mt, a souligné le cabinet Inter-Courtage, dans une note publiée mercredi.

Le rapport a donc suscité « un peu de déception par rapport à des chiffres un peu moins tendus que ce qu'on pouvait imaginer », a commenté Xavier Le Molgat, analyste au cabinet Agritel.

Concernant le climat, aux États-Unis, des chutes de neige ont touché mardi les plaines centrales jusqu'au Kansas et à l'Oklahoma, « sans doute juste à temps » pour protéger les cultures avant un coup de froid attendu à partir de vendredi, « avec des températures sous les - 20 °C jusqu'au Kansas », a souligné le cabinet Inter-Courtage.

Peu avant 13h00 (12h00 GMT) sur Euronext, la tonne de blé tendre reculait de 75 centimes sur l'échéance de mars à 223 euros, et de 75 centimes également sur l'échéance de mai à 218 euros, pour près de 12 000 lots échangés. Quant à la tonne de maïs, elle reculait de 50 centimes sur le contrat de mars à 217 euros, et de 75 centimes sur le contrat de juin à 211,75 euros, pour plus de 500 lot échangés.

