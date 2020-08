Euronext Les céréales européennes augmentent très légèrement après le rapport USDA

• AFP

Les cours du blé augmentaient très légèrement jeudi en milieu de journée sur Euronext, après la publication du rapport mensuel du ministère de l'agriculture des États-Unis, qui a revu en baisse son estimation de production mondiale de blé cette année.

Vers 14 h (12 h GMT), la tonne de blé tendre gagnait 0,25 euro l'échéance de septembre à 177,75 euros, mais perdait 0,25 euro sur celle de décembre à 177,50 euros, pour plus de 19 000 lots échangés.

Toujours colossale à 766,03 millions de tonnes (au lieu de 769,3 Mt estimée le mois dernier), la moisson globale 2020 de blé devrait rester quasiment stable aux États-Unis, en Argentine, en Australie et au Canada, alors qu'elle devrait perdre 4 millions de tonnes dans l'Union européenne, à 135,50 Mt contre 139,50 Mt estimé en juillet. Elle devrait aussi reculer au Kazakhstan et en Turquie et augmenter de 1,5 Mt en Russie, à 78 Mt contre 76,5 Mt estimé le mois dernier, selon l'USDA.

La Russie devrait ainsi sans surprise rester le premier exportateur mondial de blé cette année, selon le rapport, avec 37,5 Mt de blé expédié à l'étranger (contre 36 Mt estimé en juillet).

Les États-Unis devraient détrôner in extremis l'UE à la deuxième place du podium des exportateurs, avec un volume attendu de 26,54 Mt attendu contre 25,86 Mt estimé le mois dernier.

En troisième position, l'Union Européenne ne devrait pour sa part exporter que 25,5 Mt de blé cette année, estime le ministère américain de l'agriculture, au lieu des 27 Mt estimés en juillet.

Les cours du mais étaient aussi orientés à la hausse après confirmation de l'abondance des récoltes prévues aux États-Unis, la plus forte récolte de maïs nord-américaine de tous les temps, et une révision à la hausse de la production mondiale de maïs.

Vers 14 h (12 h GMT), sur Euronext, la tonne de maïs gagnait 25 centimes à 164 euros la tonne sur l'échéance de novembre, et gagnait 50 centimes sur celle de janvier à 166,75 euros, pour 347 lots échangés.

