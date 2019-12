Euronext Les céréales européennes en hausse sur fond d'inquiétudes

• AFP

Les prix des céréales s'inscrivaient en hausse, lundi à la mi-journée, sur fond d'inquiétudes en raison des grèves qui pénalisent la circulation des marchandises, ainsi que des pluies.

« Les pluies qui perdurent continuent de susciter des craintes pour la future campagne en France. À cela viennent s'ajouter les grèves, pénalisantes pour le flux des marchandises, notamment au niveau des dockers ou encore au niveau des responsables en charge des écluses. Difficile toutefois d'en mesurer le réel impact en cette fin d'année », indique le cabinet Agritel dans une note.



« Sur la scène internationale, la Tunisie a acheté 92 000 tonnes de blé tendre, 125 000 tonnes de blé dur et 50 000 tonnes d'orge fourragère. Les origines sont optionnelles mais probablement que la France fera partie des origines retenues. La Corée du Sud a, quant à elle, acheté 60 000 t de maïs », ajoute Agritel.



Vers 12h00 (11h00 GMT) sur Euronext, la tonne de blé gagnait 1 euro à 184,25 euros sur l'échéance de mars, comme sur celle de mai à 185,75 euros, pour un peu plus 5.350 lots échangés. À la même heure, la tonne de maïs prenait 0,50 euro sur l'échéance de janvier à 166,25 euros et 0,75 euro à 169,25 euros, sur le contrat de mars, pour près de 370 lots échangés.

