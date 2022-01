Euronext Les céréales hésitantes sur le marché européen

Les prix du maïs étaient hésitants lundi à la mi-journée sur le marché européen, dans un contexte de légère détente alors que les premières pluies arrivent sur le sud du Brésil et sur l'Argentine.

Les opérateurs se focalisent sur les conditions climatiques sur le continent sud-américain avec des pluies qui se confirment, relevait le cabinet Agritel, après des semaines de fortes chaleurs qui ont affecté les rendements du soja et du maïs.

Pour le cabinet d'analyse, « le marché se montrera prudent tant que les conditions de semis au Brésil pour la safrinha ne seront pas connues ». Malgré son nom, qui signifie la « petite récolte », cette deuxième récolte brésilienne, appelée « safrinha », est de loin la plus abondante. De plus, l'incertitude pèse sur les intentions de semis aux États-Unis compte tenu de la hausse des prix des fertilisants notamment, selon la même source.

Les cours du blé étaient aussi hésitants, en très légère hausse, dans un contexte de demande mitigée et alors qu'Alger semble avoir une nouvelle fois boudé le blé français. L'Algérie a acheté environ 600 000 tonnes de blé, probablement uniquement d'origine sud-américaine, à des prix entre 348 et 350 dollars la tonne chargement et fret compris, selon le cabinet Inter-Courtage.

Ce serait la deuxième fois de l'année que l'ancienne colonie française écarte le blé tricolore, pourtant compétitif sur les marchés et qui trouve par ailleurs des débouchés au Maroc. Les opérateurs estiment que ce choix est plus dicté par le contexte de tensions diplomatiques que par la qualité des produits.

Sur la scène internationale, la Corée du Sud a acheté 198 000 tonnes de maïs et de 50 000 tonnes de blé fourrager, probablement australien.

En Australie, note Inter-Courtage, les exportations de blé ont atteint 1,63 million de tonnes en novembre (contre 1,48 million de tonnes en octobre). Les premières destinations ont été la Chine, avec 669 700 tonnes, devant l'Indonésie et les Philippines.

Vers 12h30 (11h30 GMT) sur Euronext, le prix du blé tendre gagnait 25 centimes d'euro à 263,75 euros la tonne sur l'échéance de mars et 50 centimes sur celle de mai à 262 euros la tonne, pour plus de 4 500 lots échangés.

Les prix du maïs étaient en baisse de 50 centimes d'euro sur l'échéance de mars à 238,50 euros la tonne et en hausse de 25 centimes d'euro sur celle de juin à 241,5 euros la tonne, pour un peu moins de 150 lots échangés.

