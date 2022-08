Marchés des céréales et des oléagineux Les cours des céréales et oléagineux faiblissent en Europe et aux Etats-Unis

La folie haussière des matières premières agricoles, dont les prix ont battu des records avec la guerre en Ukraine, semble faiblir : les cours du blé, du soja ou encore du colza ont marqué une baisse ces derniers jours, notamment car les exportations de blé russe s'annoncent pléthoriques.

