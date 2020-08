Euronext Les cours du blé augmentent en Europe

• AFP

Les cours du blé étaient en hausse vendredi à la mi-journée sur Euronext, encouragés par une légère décrue de l'euro face au dollar, et la confirmation d'une raréfaction du blé en Europe cette année (hors Russie).

Vers 13 h (11 h GMT), la tonne de blé tendre gagnait 1,50 euro sur l'échéance de septembre à 179,75 euros, et 1,25 euro sur celle de décembre à 179,75 euros, dans un marché de plus de 16 300 lots échangés. Les cours du maïs étaient aussi orientés à la hausse. La tonne de maïs gagnait 50 centimes à 164,50 euros la tonne sur l'échéance de novembre, et 75 centimes sur celle de janvier à 167,75 euros, pour 269 lots échangés.

Après la publication cette semaine du rapport du ministère américain de l'agriculture réduisant ses estimations de production de blé en Europe, l'association des coopératives allemandes a aussi révisé ses perspectives de récolte en Allemagne. Ce qui renforce la situation tendue en Europe, note Agritel. Ainsi, le volume de production est annoncé désormais à 21,48 millions de tonnes, soit un recul de 6 % par rapport à 2019.

Sur le marché international des céréales, l'Égypte a acquis 415 000 tonnes de blé russe en sept bateaux, après les 120 000 tonnes achetées le 11 août, note le cabinet Intercourtage.

