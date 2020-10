Chicago Les cours du soja et du maïs fléchissent après des pluies au Brésil

• AFP

Les cours du soja et du maïs ont terminé en net recul lundi à Chicago sur la foi de la venue de pluies dans les régions productrices du Brésil, favorables aux récoltes. Le blé a progressé légèrement.

Le soja a fléchi de 2,95 % et le maïs de 1,52 %. « Ils ont eu de la pluie dans le nord du Brésil et les prévisions en annoncent davantage pour les dix prochains jours », ce qui est favorable pour les récoltes mais moins pour les prix, a noté Dan Cekander de DC Analysis. Ces dernières semaines, le temps sec au Brésil avait notamment aidé à faire grimper les cours de ces céréales.

Le ministère de l'Agriculture américain (USDA), dont les fonctionnaires observaient le jour férié de "Columbus Day" lundi aux États-Unis, n'a pas rapporté de commandes à l'exportation.

« Nous n'avons pas enregistré de commandes à l'exportation au cours des deux dernières séances », notait en outre Brian Hoops de Midwest Market Solutions.

Pour le blé, dont le cours a modestement augmenté de 0,25 % lundi, des perspectives de temps sec sur une partie des régions cultivées aux États-Unis et en Ukraine expliquaient la tendance haussière, a encore indiqué Dan Cekander.

Le boisseau de blé (environ 27 kg) pour livraison en décembre, le plus actif, a terminé à à 5,9425 dollars contre 5,9375 dollars vendredi, progressant de 0,25 %. Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en décembre, le plus échangé, a fini à 3,8900 dollars contre 3,9500 dollars vendredi, soit une baisse de 1,52 %. Le boisseau de soja (environ 27 kg) pour livraison en novembre, le plus échangé, à 10,3375 dollars contre 10,6550 dollars en fin de semaine, en chute de 2,95 %.

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net