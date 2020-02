L'info marché du jour Les exportations françaises de blé battent leur plein !

La Commission européenne a alourdi de 1,2 Mt son décompte d’exports depuis le début de la campagne, pour un total de 17,5 Mt, soit un bond de 73 % par rapport à l’an dernier et d’environ 38 % comparé à la moyenne des trois dernières campagnes !

Le rythme des exportations européennes de blé est largement supérieur à celui des deux campagnes précédentes. (©Terre-net Média)À ne pas manquer : Où part donc le blé français ?Les exportations européennes de blé continuent d’être dynamiques. 208,3 kt ont été expédiées du 3 au 9 février d’après la Commission européenne, avec la Lettonie et la France qui ont envoyé les plus gros volumes au cours de la semaine : respectivement 80 879 t et 75 559 t.Toutefois, la Commission a procédé à des ajustements sur les semaines précédentes : le volume total exporté au cours de la période du 1er juillet au 2 février est passé de 16,3 Mt à 17,3 Mt. Le cumul d’export au 10 février a ainsi fait un bond de 1,19 Mt depuis la publication du 3 février. 72 % de cette révision est imputable à une hausse des exports français. Les livraisons effectuées au mois janvier ont été révisées de façon notable, avec 857 kt supplémentaires.Le total exporté depuis le début de la campagne s’élève désormais à 17,5 Mt, contr...