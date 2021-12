L'info marché du jour Les importations de soja reprennent en Chine

D’après les douanes, la Chine a importé 8,57 millions de tonnes (Mt) de soja au mois de novembre, soit une hausse de 67,7 % par rapport aux 5,11 Mt du mois d’octobre. En particulier, les arrivées en provenance des États-Unis étaient en nette augmentation.

#China imported 8.57 million tonnes of #soybeans in November, up sharply from Oct. but down nearly 11% from Nov. 2020. An increase in U.S. arrivals padded last month's volumes. Jan-Nov imports totaled 87.7 mmt, the second highest ever but down 5.5% YOY. pic.twitter.com/OJtmtL7mKD