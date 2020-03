Chicago Maïs, blé et soja reculent en pleine panique autour du coronavirus

Les cours du maïs, du blé et du soja ont baissé lundi dans un marché toujours affolé, comme le reste des places financières, par la propagation de la pandémie de coronavirus.

Selon Steve Georgy de la maison de courtage Allendale, « on essaie toujours d'évaluer à quel stade de la panique on se trouve et dans quelle direction on se dirige. » « Jusqu'où va-t-on descendre et quand cela va-t-il s'arrêter ? », s'interroge l'expert. Le marché agricole a suivi la même tendance qu'à Wall Street ou que les cours du pétrole, très lourdement lestés par la peur et l'incertitude ambiantes face au coronavirus et le peu d'efficacité des réponses économiques apportées jusqu'à présent.

Dimanche soir, la Banque centrale américaine a brutalement baissé ses taux dans une fourchette comprise entre 0 et 0,25 % afin de contrer une baisse de la croissance au deuxième trimestre et rassurer les marchés. Mais cette décision drastique n'a pas eu l'effet escompté sur les places financières lundi, toujours terrorisées par la pandémie.

Sur le marché agricole, le soja et le maïs ont encaissé les plus lourdes pertes. L'oléagineux et la céréale, utilisés pour le biocarburant, risquent de pâtir du ralentissement du transport aérien alors qu'un nombre croissant de pays ferment leurs frontières. Emmanuel Macron a ainsi annoncé que les « frontières à l'entrée de l'Union européenne et de l'espace Schengen ser(aient) fermées » dès mardi midi pour 30 jours, exception faite pour « les Français actuellement à l'étranger » qui pourront rentrer en France. « Les restrictions de voyage dans le monde, juste avant les vacances de printemps et les voyages estivaux, mettent sérieusement le secteur de l'énergie sur la défensive avec des prévisions de baisses conséquentes dans l'utilisation d'essence et, sans doute d'éthanol », résume Ami Heesch de CHS Hedging.

Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en mai, le plus échangé, a terminé lundi à 3,5475 dollars contre 3,6575 dollars vendredi (- 3,01 %). Le boisseau de blé pour livraison en mai, le plus actif, a fini à 4,9800 dollars contre 5,0700 dollars à la dernière clôture (- 1,58 %). Le boisseau de soja pour livraison en mai, le plus échangé, a terminé à 8,2175 dollars contre 8,4875 dollars vendredi (- 3,18 %).

