Carburant agricole De l'additif biodégradable pour stocker le GNR plus longtemps !

Safety Carb propose son additif biodégradable pour limiter la consommation de GNR des tracteurs et prolonger sa durée de stockage. Le distillat d'alcool limite la prolifération bactérienne en cuve et allonge la durée possible du stockage du carburant. Sans compter que les tests réalisés ont montré une baisse de la consommation du tracteur de 11 % lorsque le GNR a été additivé.

En fonction du prix du GNR (Gasoil non routier), qui n'a pas été tenté de stocker le carburant pour faire des économies ? Actuellement, les 1 000 l coûtent autour de 750 €. Cependant, attention, l'opération peut tourner au cauchemar si vous le stockez trop longtemps. Au-delà de six mois, le carburant nécessite des additifs pour ne pas qu'il se dégrade en cuve, voire pire, au niveau des injecteurs.

Le SC 5100 C+ de Safety Carb est un distillat d’alcool biodégradable. L'additif est issu de travaux de recherche universitaire, certifié par l'Utac et l'Ademe, et lutte contre la prolifération bactérienne dans les cuves. Un phénomène courant avec le GNR à 7 % d’ester végétal. Son pouvoir défigeant protège le carburant jusqu’à - 19°C et conserve les qualités du gasoil jusqu’à 24 mois.

GNR d’été ou d’hiver, un distingo infondé ?

Certains distributeurs l’utilisent déjà et n’ont donc plus à gérer deux formes de GNR, d'hiver et d'été ! Résultat : les agriculteurs peuvent additiver eux-mêmes leur GNR avec le produit commercialisé par Safety Carb. L'influence du prix n'est plus un souci. Selon la marque, chaque litre d'additif engendre une économie de 3 l de GNR de type B7.

L'entreprise française est spécialisée dans les additifs multifonctions pour GNR, gazole et fioul. Il a fallu estimer les économies réalisables avant de lancer le produit. Par exemple, Safety Carb a convaincu Top Moteurs Sud-Est, filiale du réseau Cuma, d’entamer un test comparatif. Deux ensembles identiques transportent du lisier sur le même trajet, dont l'un avec du carburant additivé. Les chiffres parlent d'eux-mêmes : le tracteur ayant reçu le produit consomme 11 % de GNR en moins et gagne 4,5 % de productivité. Outre la réduction de la consommation et des émissions de CO 2 , l’additif est biodégradable (selon la norme OCDE, rapport R 17 14635).

