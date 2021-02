[Vidéo] Vu sur YouTube Le Fendt 720 Vario épand l'azote perché sur 4 chenilles pour limiter les dégats

Il faut se rendre en Bretagne pour voir un tracteur Fendt 720 Vario grimpé sur quatre chenilles pour limiter les dégâts à son passage et ainsi pouvoir épandre l'azote au bon moment sur les céréales. Une jolie vidéo de matériel comme on n'en croise pas tous les jours !

Direction les Côtes d'Armor en Bretagne où l'ETA Briand Delamarre épand de l'engrais sur les parcelles de céréales. Et pour ne pas trop marqué le terrain et dégrader la culture au passage du tracteur, le Fendt 720 Vario est perché sur quatre chenilles. Des 760 à l'arrière et des 610 à l'avant. L'engin bénéficie du guidage GPS avec correction RTK pour gagner en précision.

Côté distributeur d'engrais, il s'agit du modèle Kuhn Axis 20.2 M-EMC équipé d'une pesée et de la coupure de tronçons. Selon Agri de l'ouest qui publie la vidéo sur sa chaîne YouTube, outre le respect du sol, le dispositif permet aussi d'apporter l'engrais au bon moment même si les conditions sont limites. Avec un tracteur à roues, impossible de passer sans labourer le champ !

