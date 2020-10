Désherbage mécanique Phenix Agrosystem : un nouvel acteur sur le marché français de la bineuse

Sébastien Duquef Terre-net Média

Nicolas et Jean-Marie Bounon ont développé et testé la bineuse "Made in France" sur leur exploitation installée dans l'Yonne près d'Auxerre. 400 ha de céréales bio qui leur ont permis d'adapter l'outil à leurs besoins. Guidage caméra colorimétrique, roues d'ancrage pour plus de précision, amortissement individuel X-Control...

La marque Phenix Agrosystem est une nouvelle marque qui débarque sur le marché français du désherbage mécanique. Ses bineuses ont été présentées sur les rares salons qui se sont tenus cet automne, comme Tech & Bio, et ont été conçues pour travailler dans toutes les cultures. Céréales incluses. À lire aussi >> Vario Hoe : quand régler sa bineuse devient un jeu d'enfant ! Depuis 20 ans, le constructeur mène des tests sur l'exploitation agricole du bois Choppard, située près d'Auxerre dans l'Yonne. Sur les 400 ha de terre argilo-calcaire, la famille Bounon produit des céréales bio. Le désherbage est exclusivement mécanique, géré avec les outils du marché mais aussi du matériel développé sur place. En termes de guidage, l'outil bénéficie d'une caméra colorimétrique. Indispensable pour mener jusqu'à 12 m de largeur de travail. Roues d'ancrage et inter-rang de 15 cm Pour gagner en précision et en stabilité, l'interface de guidage baptisée Lynx est équipée de roues d'ancrage au sol. L'élément de binage, nommé Onyx, est installé sur un parallélogramme indépendant. L'intervalle entre deux rangées est seulement de 15 cm. Le dispositif profite d'un système d'amortissement précontraint X-Control. Ainsi la pression au sol et la profondeur de travail peuvent être gérées indépendamment. À souligner aussi le report de charge sur l'arrière du tracteur, qui augmente l'adhérence et garantit l'alignement de l'outil, même à profondeur très superficielle. Pour les férus de technologie, la marque propose aussi une fonction de contrôle hydraulique des éléments, compatible avec la coupure de tronçons du GPS et la norme Isobus. Outre les fermes converties en agriculture biologique, le constructeur s'adresse également aux fermes conventionnelles. Notamment en vue de la réduction de l'utilisation des molécules chimiques, telles le glyphosate.

