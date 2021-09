Vu sur Youtube David Forge parie sur la pluie pour ses 15 ha de colza semés plus tardivement

David Forge a décidé de semer 15 ha de colza supplémentaires en ce début septembre, scrutant avec attention les prévisions météo pour s'assurer de l'arrivée de la pluie avant de débuter le chantier. Il nous explique les enjeux et risques de semer plus tardivement.

Alors que ses premiers colzas semés autour du 15 août sont bien levés (35 hectares), David Forge a fait le pari d'implanter 15 ha supplémentaires plus tardivement sur des sols argilo-calcaires. Il espère ainsi avoir davantage de colza à récolter en 2022, ce qui serait économiquement intéressant.

Le colza qui sera récolté à l'été 2022 est déjà en terre



Une partie est bien levée (photo), pour l'autre, les graines attendent des pluies pour sortir



Ce matin, explication en vidéo des risques et enjeux que je prends à semer un peu plus tard



??=> https://t.co/0EXEkPK6Yh pic.twitter.com/OL6VhOY7X1 — David Forge (@d_forge) September 14, 2021

Dans une première vidéo publiée sur La Chaîne agricole, sa chaîne youtube, il explique attendre que les prévisions de pluie soient les plus précises possibles avant de démarrer le semis. Il a préparé ses terres et son matériel. Il a d'ailleurs décidé de changer : plutôt que la herse rotative et le combiné utilisés dans ses limons, il va opter cette fois-ci pour son semoir à dents afin d'être plus réactif en cas de pluie annoncée.

C'est finalement les 7 et 8 septembre derniers qu'il a débuté son semis puisque des orages étaient prévus dans les 24h. « Les dés sont jetés », explique l'agriculteur à la fin de son chantier .

Les orages ont finalement bien eu lieu mais seulement 3 mm sont tombés, insuffisant pour le moment pour faire germer les graines. L'idéal serait d'avoir au moins 10 mm. À suivre pour voir si la pluie sera au rendez-vous dans les jours à venir.

Ce dont je suis à peu près sûr, c'est de terminer de semer mes colzas ce matin



Ce qui l'est moins, ce sont les pluies de cet après-midi, nécessaires pour la levée



Le métier ce sont quotidiennement du temps et des frais garantis, sans la garantie qu'ils créent une valeur pic.twitter.com/v9kI4Pdiz9 — David Forge (@d_forge) September 8, 2021

