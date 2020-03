Alerte météo De fortes gelées la semaine prochaine, jusqu'à - 6°C au nord-est

L’ambiance printanière de ces derniers jours présente jusqu’à ce vendredi encore sur la plupart des régions se fera vite oublier par la suite. Un coup de froid tardif et potentiellement assez sévère est en effet attendu la semaine prochaine. Frédéric Decker, météorologue à MeteoNews, fait le point sur les prévisions.

« L’anticyclone situé sur le nord de l’Italie protège encore une large partie sud de l’Europe, y compris la France ce vendredi, permettant des conditions météo printanières, ensoleillées, douces et sèches.

Dès aujourd’hui, un front froid, bien que très atténué, abordera les côtes de la Manche et les Hauts-de-France où grisaille et gouttes s’imposeront, alors qu’un anticyclone prendra position entre les îles Britanniques et la mer Baltique. Le thermomètre atteindra alors difficilement le seuil de 10 degrés, tandis qu’il fera souvent une vingtaine de degrés sur les deux-tiers sud du pays.

Samedi, l’air froid gagnera les régions situées entre l’Alsace, les Hauts-de-France et la Normandie sous un vent d’est très froid soufflant fort. Les températures minimales ne seront pas particulièrement basses, mais les thermomètres ne dépasseront pas 5 à 10 degrés en journée sur ces régions.

Des petites gelées seront à craindre dès dimanche matin le long des frontières du nord-est jusqu’en Normandie, encore assez classiques pour la saison. Il fera encore doux au sud, alors que la moitié nord se contentera d’une moyenne de 10 degrés l’après-midi, toujours sous un vent bien froid et soutenu.

Du gel généralisé

Lundi, les gelées se généraliseront à tout le quart nord-est jusqu’en Normandie, affichant 0 à - 3 degrés. Les valeurs resteront positives ailleurs. Il fera même encore assez doux près de l’océan et dans le sud. Fraîcheur marquée en journée des frontières de l’est à la Normandie une fois encore. Le vent d’est restera marqué sur la moitié nord et se lèvera près de la Méditerranée.

Encore un cran de plus vers le froid mardi matin avec des valeurs comprises entre 0 et - 4 degrés des frontières de l’est aux portes de la Bretagne jusqu’au Centre. Il commencera à faire frais à l’ouest et au sud. Les maxis ne dépasseront plus 8 à 10 degrés sur toute la moitié est. La façade atlantique restera encore un peu à l’écart.

Le froid se généralisera ensuite avec des gelées sur les trois-quarts du pays mercredi prochain et quasiment partout jeudi, avec des pics jusqu’à - 5/- 6 degrés du nord-est aux régions centrales. Les températures diurnes ne seront pas en reste avec parfois nettement moins de 10 degrés (6 à 10) sur les trois-quarts de la France, en dehors des régions méridionales et de la façade Atlantique.

Cette période froide tardive pourrait ensuite jouer le prolongations jusqu’en fin de semaine prochaine, voire au-delà. Les précipitations resteraient assez rares, mais quelques épisodes neigeux « surprises » sont envisagés, notamment dans l’est. Cela reste toutefois très indécis, et donc à préciser d’ici là.

Ce froid et ces fortes gelées tardives arrivent après l’hiver le plus doux que nous ayons connu depuis les premiers relevés météo, sur une végétation et des cultures très avancées. On peut malheureusement craindre des dégâts dans le domaine de l’agriculture. »

