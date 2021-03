Journée mondiale de l'eau Une ressource au cœur de la transformation écologique

Pauline Debris Terre-net Média

En 1992, l’assemblé générale des Nations Unies déclarait le 22 mars « Journée mondiale de l'eau », chaque année à compter 1993. Aujourd’hui, presque 30 ans plus tard, où en sommes-nous ? Entre sécheresses estivales, inondations hivernales et changement climatique, le Centre d’information sur l’eau nous incite à revoir nos façons de produire et consommer l’eau.

× S'inscrire à la newsletter agricole

généraliste hebdomadaire Votre société

S'inscrire

A lire également