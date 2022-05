Vu sur Twitter Pourquoi les rendements du blé stagnent-ils en France ?

Serge Zaka explique sur Twitter les raisons de la stagnation des rendements du blé en France depuis les années 2000. Le changement climatique est fortement lié à cette évolution.

Pourquoi les rendements de blé n'augmentent plus depuis quelques décennies ? Dans un thread posté ce jeudi 5 mai, Serge Zaka, agro-météorologue, répond à cette question. Il explique que le « changement climatique est en grande partie, à l'origine de la stabilisation des rendements de blé en France depuis l'an 2000 ».

Deux des raisons avancées par les scientifiques sont liées au climat. Le manque d'eau pendant la période de montaison et de remplissage du grain puis les fortes chaleurs pendant le remplissage sont de plus en plus fréquents. Les années de sécheresse correspondent en effet aux années les plus basses en termes de rendement (voir le graphique).

La troisième raison invoquée est le fait qu'il y ait moins de légumineuses dans les rotations et donc moins d'azote.

Comment s'explique cette stabilisation ? Pour faire simple :

On observe une compensation entre les effets bénéfiques du progrès apportés par la Révolution Verte (génétique, chimie, machinisme etc.) par les effets négatifs du changement climatique. pic.twitter.com/47xDuSZII1 — Dr. Serge Zaka (Dr. Zarge) (@SergeZaka) May 5, 2022

Pour les années à venir, la situation devrait rester la même : les sécheresses et canicules devraient se poursuivre pendant les phases de montaison et remplissage. En France, « on s'attend à une baisse des rendements dans le Sud-Ouest et une stagnation dans le Nord-Est ». Au niveau mondial, la tendance à la hausse des rendements serait concentrée sur la Russie et une partie des États-Unis si l'on en croit la carte qu'il partage :

D'ici 2050, le rendement du blé devrait continuer de subir les assauts des sécheresses/canicules pendant les phases de mise en place du rendement (nombre d'épi/plante, nombre de grain/épi & remplissage des grains).

On s'attend à une ?? dans le S-O et stagnation dans le N-E pic.twitter.com/g6YkFjAP1x — Dr. Serge Zaka (Dr. Zarge) (@SergeZaka) May 5, 2022

Le manque d'eau actuellement sur une grande partie de la France et la chaleur annoncée la semaine prochaine inquiètent déjà les agriculteurs, qui craignent justement pour les rendements de leur récolte 2022.

