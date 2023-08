Installation et transmission en agriculture : infos, conseils, témoignages à redécouvrir

S'installer en agriculture, est-ce un pari fou ? Si vous envisagez de sauter le pas dans les prochains mois, n'hésitez pas à consulter ces articles pour tout savoir sur les démarches, les aides, les dispositifs d'accès à la terre et pour financer vos investissements, les questions à se poser, etc. :

Les étapes à suivre et formalités à remplir paraissent souvent complexes aux futurs installés. Les présenter, une par une, en vidéo, peut sans doute aider à les expliquer plus facilement : « Faire émerger son projet : quel statut social, foncier, financement ? » De même que Dessiner le parcours à l’installation.

Apprendre à piloter une exploitation

Créer ou reprendre une activité agricole n'est pas quelque chose de facile en raison des nombreuses réglementations auxquelles sont soumises les agriculteurs, et parce que la gestion technico-économique d'une exploitation est de plus en plus complexe, beaucoup de productions connaissant des difficultés conjoncturelles et structurelles, et avec la volatilité des marchés et la multiplication des aléas du climat entre autres. Il faut apprendre à piloter son entreprise et, dès le départ, intégrer le changement climatique pour s'installer et transmettre.

C'est pourquoi mieux vaut ne pas rester isoler. Faire partie d'un groupe d'agriculteurs – Geda, coopératives d'approvisionnement et de collecte, Cuma... – peut apporter un soutien moral et des solutions aux problèmes rencontrés. (Re)lire à ce sujet : Les coopératives, « une sécurité commerciale, technique, financière » et Grâce aux Cuma : « dès l'installation, mutualiser bien plus que des machines »

Est-ce encore plus difficile pour les femmes ? Réponse ici : 30 % des fermes dirigées par des femmes, « Je n'ai jamais mal vécu d'être une femme dans le milieu agricole » et « Ne plus se laisser freiner dans notre élan, osons être agricultrices ! »L

Le défi du renouvellement des générations est tel que la cour des compte a mené plusieurs études sur le sujet : Quel pilote pour conduire la politique d'installation ? et « Soutenir aussi les néo-agriculteurs de plus de 40 ans » Cet enjeu sera également l'une des priorités du PLOA : Les propositions des syndicats pour la loi d'orientation agricole

Ils témoignent

Mais mieux que de longs discours, des témoignages de jeunes agriculteurs et agricultrices :

Jean Delarson, lui, a réalisé cet été sa première moisson.



Et Pierre Le Baillif forme la relève en accueillant stagiaires et apprentis.



Des exploitants, ayant cédé leur ferme ou qui vont bientôt devoir réfléchir à leur transmission d'exploitation, témoignent aussi :