Herbicides colza BASF vient d'obtenir l'homologation d'Anitop et Polaire

BASF France - Division Agro vient d’obtenir l’homologation de deux herbicides colza : Anitop et Polaire. Disponibles pour les semis 2020, ces solutions devraient « faciliter l’implantation de la culture, en contrôlant les vulpins, les ray-grass et les dicotylédones dès la levée de la culture », présente la firme.

Avec Anitop et Polaire, BASF entend proposer des solutions « adaptées pour un bon départ de la culture de colza ». « Elles ont, toutes les deux, un mode d'action racinaire et un large spectre d'activité, ce qui leur permet de contrôler les levées échelonnées des adventices et ainsi de faciliter la gestion des éventuelles interventions de post-levée », explique la firme phytosanitaire. « Efficaces en un seul passage dans de nombreuses situations, Anitop et Polaire répondent à la volonté de réduire le nombre de traitements et de mettre en œuvre de nouveaux itinéraires agro-écologiques, comme le semis de colza associé à une légumineuse gélive ». Ces solutions herbicides respectent, en effet, le couvert associé jusqu'aux premières gelées qui, elles, le détruiront.

« Elles associent chacune trois substances actives et deux modes d’action herbicides différents et complémentaires :

- Anitop est composé de métazachlore, de diméthénamide-P et de quinmérac et peut être utilisé en pré-levée et/ou en post-levée précoce du colza. Sa souplesse d’application facilite l’organisation du travail et sécurise le résultat.

- Polaire est composé de métazachlore, de diméthénamide-P et de clomazone et peut uniquement être utilisé en pré-levée du colza. Il est efficace dès le départ de la culture sur de très nombreuses dicotylédones, notamment géraniums, matricaire, sisymbre, barbarée et passerage, mais aussi sur les graminées. »

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net