Outil d'aide à la décision Le pilotage de l'azote se modernise avec le N-Tester BT

Yara Digital Farming dévoile le N-Tester BT. Par rapport à son prédécesseur, il s'appuie sur une connexion Bluetooth, compatible avec tous les smartphones sur lesquels l’application Atfarm pour iOS et Android a été installée.

Comme avec l'ancienne version, le N-Tester BT permet de « piloter les derniers apports d’azote (de 2 nœuds Z32 à gonflement Z45) pour le blé tendre d’hiver, le blé améliorant, le blé dur, les orges d’hiver et de printemps, le maïs et la pomme de terre ». « Les conseils N-Tester sont désormais accessibles via le site web Atfarm, qui offre également la possibilité de dessiner des contours de parcelles avec l’application et d’accéder ainsi à plus de fonctionnalités comme l’imagerie satellitaire et des cartes de modulation d’apports », présente Yara.

Ce nouvel outil d'aide à la décision est disponible via un forfait annuel de 295 € par appareil comprenant la location et l'accès au service. Ce service reste gratuit pour les détenteurs des N-Tester d'ancienne génération. « Le N-Tester BT n’a pas vocation à remplacer le parc existant des anciens modèles, les deux modèles vont ainsi continuer à cohabiter et l’utilisation continuera à fonctionner de la même façon. De même, l’ancien modèle fonctionne avec le site Atfarm, il n'est toutefois plus proposé depuis cette année. Tout nouvel équipement ne pourra donc se faire que sur ce nouveau modèle », nous précisent les équipes Yara.

