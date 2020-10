Désherbage des céréales Trois nouvelles solutions de prélevée et post-levée précoce chez Certis

Suite à l'homologation à l'automne 2019 de Sunfire, herbicide céréale à base de flufénacet, Certis lance trois nouveaux packs : Pack Flexy Plus, Pack Vulpium et PackPremium.

Dès cette campagne, Certis propose son herbicide anti-graminées Sunfire en trois packs utilisables sur toutes les céréales d'hiver (sauf avoine). Leurs points communs : « une souplesse de positionnement pré et post-levée précoce de la céréale, ainsi que la largeur de leur spectre d’action sur graminées et dicotylédones », présente la firme. « Le lancement de ces trois solutions différenciées à base de Sunfire résulte de notre volonté de privilégier les associations afin d’optimiser l’efficacité du programme de désherbage automne, tout en élargissant le spectre d’action du flufénacet et en préservant les matières actives d’éventuelles apparitions de résistances », ajoute Cédra Graeff, chef marché grandes cultures.

Ainsi le Pack Vulpium, composé de 2 litres de Sunfire et de 10 litres de Fibule (pendiméthaline), développe « une bonne efficacité sur graminées et sur un large éventail de dicotylédones », notamment vulpin, ray-grass et coquelicots.

« Le Pack Flexy Plus, lui, est une offre polyvalente et flexible pour venir à bout des ray-grass et des vulpins grâce aux modes d’action complémentaires du flufénacet et du chlortoluron. » Il associe 3 litres de Sunfire et 20 litres de Maïway 500 (chlortoluron).

Et avec le PackPremium, Certis promet une « action boostée sur graminées grâce au diflufénicanil avec un large spectre d’action antidicotylédones. Cette association permet également de conserver une bonne efficacité en post-levée précoce grâce à la somme des deux modes d’action. Le pack comprend 5 litres de Sunfire et 2 litres de Cavally 500 (diflufénicanil) ».

