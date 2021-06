Variétés de céréales à paille Une offre renouvelée en conventionnel et en bio chez Lidea

En vue des prochains semis de céréales à paille, Lidea met en avant « une gamme complète sans cesse renouvelée pour répondre aux besoins des agriculteurs français ». Pour rappel, Lidea est issue du rapprochement d'Euralis Semences et de Caussade Semences, effectif depuis le 1er septembre 2020.

En blé tendre, la gamme Lidea s'appuie sur plusieurs variétés de référence pour les semis 2021 : Energo, Pibrac, Bologna, Izalco CS et Rebelde. Elles sont complétées par une nouveauté précoce : Grekau. Ses atouts : « excellent profil maladies, très bon potentiel pour un BPS à protéines et PS élevés ». La variété est en observation par la meunerie (VO 2021). Pour le blé dur, l'offre s'appuie sur Anvergur et RGT Voilur, « valeurs sûres du marché » et sur deux variétés travaillées en exclusivité, Platone et Surmesur.

Des nouveautés en orge, triticale et avoine

La gamme orge se renforce avec deux variétés innovantes :

KWS Borrely : « variété précoce JNO à très bon tallage, très tolérante aux maladies et à la mosaïque ; elle a un très bon calibre et un bon PS. »

: « variété précoce JNO à très bon tallage, très tolérante aux maladies et à la mosaïque ; elle a un très bon calibre et un bon PS. » KWS Hawking : « inscription 2020, variété demi-précoce à demi-tardive, présente un très bon comportement face à la verse avec un potentiel élevé et un bon rendement paille. Son rendement est de gros calibre. »

Du côté du triticale, Bilboquet, inscrit en 2020, affiche « une excellente agronomie. Il est très bien adapté aux conditions froides et est tolérant à la verse. Il associe très bon volume de paille et productivité en grain ». En avoine, retrouvez aussi l'arrivée de RGT Blackforce, inscrit en 2020. « C'est une avoine noire demi-précoce associant résultats très stables et réguliers, très bon profil maladies et un excellent PS ».

Large gamme en bio

Sur le segment bio, Lidea propose près de 20 variétés sur tous les segments de marché (blé tendre, blé de force, orges, triticale, avoine) avec notamment Izalco CS, référence en BAF, Energo, Cecilius, LG Absalon en blé tendre, KWS Borrelly, Queen en orge, Bikini, Vivier en triticale et Charmoise en avoine.

« Le groupe Lidea à travers Actisem innove tous les ans pour apporter le meilleur de la génétique aux agriculteurs français, en termes de potentiel, de qualité meunière mais aussi de sécurité pour les agriculteurs avec les profils maladies et agronomiques très intéressants », précise le semencier.

