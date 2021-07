Data moisson 2021 Agreste publie ses premières estimations de rendements en blé tendre

Agreste présente ses premières estimations de rendements en blé tendre pour cette campagne 2020-2021. À partir des données du 1er juillet, « la production nationale atteindrait 37,1 Mt, soit une progression de 27,8 % sur un an et de 11,2 % par rapport à la moyenne quinquennale 2016-2020 ».

Selon des données du 1er juillet 2021, « le rendement en blé tendre s'établirait à 75,1 q/ha en 2021 contre 68,5 q/ha en 2020. Les surfaces de blé tendre seraient en nette augmentation (gain de 680 milliers d’hectares en un an), excédant de 2 % la moyenne quinquennale », indique Agreste, le service statistique du ministère de l'agriculture.

Espérons que la météo capricieuse de ce début d'été ne vienne pas entacher ses pronostics... « À l’exception de l’Alsace qui voit sa production diminuer d’environ 4 %, les hausses seraient, pour le moment, généralisées. Elles seraient particulièrement fortes en Aquitaine (+ 79 % sur un an mais - 3,3 % par rapport à 2016-2020), en Poitou-Charentes (+ 65,6 % sur un an ; + 4,8 % par rapport à 2016- 2020) et en Pays-de-la-Loire (+ 58 % sur un an ; + 8,3 % par rapport à 2016-2020). Et la première région productrice, le Centre, verrait sa récolte augmenter de 41,2 % sur un an et dépasserait de 13 % la moyenne quinquennale. »

Les cartes suivantes sont interactives, cliquez sur le (ou les) département(s) souhaité(s) pour découvrir plus d'informations. Cette première carte présente les premières estimations de rendements en blé tendre pour la récolte 2021, ainsi que l'évolution par rapport à 2020 et à la moyenne 2016-2020.

Retrouvez, sur cette deuxième carte, les estimations de surfaces en blé tendre pour la récolte 2021, l'évolution comparée à 2020 et à la moyenne 2016-2020.

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net