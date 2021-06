Data moisson 2021 « La plus faible production de colza d'hiver depuis 2001 »

Agreste, service statistique du ministère de l'agriculture, a publié, le 8 juin dernier, ses premières estimations de rendements en colza d'hiver pour la récolte 2021. D'après des données du 1er juin 2021, « la production baisserait de nouveau sur un an (- 9,2 %) et nettement encore par rapport à la moyenne quinquennale 2016-2020 (- 32,2 %) ».

Selon Agreste, « la production française de colza d'hiver n’était plus passée sous les 3 Mt depuis 20 ans ». Pour la récolte 2021, elle est estimée à 2,95 Mt, soit une baisse de 9,2 % par rapport à l'an dernier. « Et le recul est particulièrement marqué en comparaison de la moyenne 2016-2020 qui s’établit à 4,36 Mt (- 32,2 %) ».

« Si la première estimation du rendement traduit une légère hausse par rapport à l’an dernier (30 q/ha contre 29,3), ce sont les surfaces qui accusent un net recul (- 11,5 % sur un an, - 27,4 % par rapport à la moyenne quinquennale), explique le service statistique du ministère. La région Centre-Val-de-Loire se distingue avec une hausse de la production de 6,9 % sur un an, les régions de l'Est accusent, par contre, un recul sévère : - 58 % en Lorraine et - 46 % en Champagne-Ardenne ».

Les cartes suivantes sont interactives, cliquez sur le (ou les) département(s) souhaité(s) pour découvrir plus d'informations. Cette première carte présente les premières estimations de rendements en colza pour la récolte 2021, ainsi que l'évolution par rapport à 2020 et à la moyenne 2016-2020.

Retrouvez, sur cette deuxième carte, les estimations de surfaces en colza pour la récolte 2021, l'évolution comparée à 2020 et à la moyenne 2016-2020.

