Colza Avez-vous fait le point sur les infestations de larves d'altises ?

En ce début d'année, Terres Inovia recommande de refaire le point sur les infestations de larves d'altises dans les colzas avec un nouveau test Berlèse. Une méthode rapide et efficace pour anticiper la prise de décision.

Pour Aurore Baillet, ingénieur développement Nord-Est chez Terres Inovia, le début d'année est le moment idéal pour refaire le point sur les infestations des colza par les larves d'altises.

L'experte s'est donc rendue dans les parcelles de colza pour prélever une vingtaine de pieds et réaliser de nouveaux tests Berlèse. Objectifs : « réévaluer l'infestation et mieux anticiper les prises de décision, notamment s'il faudra intervenir ou non lorsque les conditions climatiques seront favorables ».

Et vous ? Avez-fait un nouveau test Berlèse ? Quelle est la situation dans votre secteur ?

Test berlese de début d’année . Rapide et efficace pour réaliser le suivi des populations de larves d’altises . Résultat dans quelques jours pic.twitter.com/Ei0tqCvKYv — alex (@7582Alex) January 7, 2021

