Avant la moisson, Terres Inovia propose un rappel des principales règles à respecter pour le colza.

Règle n °1 : attendre la maturité des pailles, pas plus de 20 à 30 % de tiges vertes

Avant de débuter la récolte, l'absence de siliques vertes en bas des plantes doit être contrôlée. Il est préférable de faire cette vérification en arrachant des plantes à quelques mètres de la bordure. Attention à l'aspect visuel du dessus de la végétation qui ne traduit pas la maturité du colza. Bien attendre la maturité totale des siliques, condition sine qua non pour récolter un maximum de graines formées.

À maturité, les pailles doivent être à moins de 20 % d'humidité. Les tiges vertes sont encore humides, lourdes et peu mobiles. Elles nécessitent d'augmenter la vitesse du batteur et la ventilation. On force ainsi le triage et cela accroît les pertes : les pailles trop vertes font obstacle au triage sur les grilles conduisant à un mauvais écoulement des graines puis à leur éjection par l’arrière.

Pas de craintes inconsidérées vis-à-vis de l’égrenage : les variétés récentes y sont de moins en moins sensibles. Si les tiges des récentes variétés tendent à rester vertes plus tardivement, le comportement face à l'égrenage en fin de cycle s’est grandement amélioré. On peut donc se permettre d'attendre la maturité complète sans prendre de risque.

Règle n °2 : gagner quelques quintaux avec la coupe avancée et un bon réglage de la machine

Équiper votre moissonneuse-batteuse d'une coupe avancée permet de récolter jusqu'à 3 q/ ha supplémentaires. Ainsi, on récupère les graines éjectées vers l'avant par les doigts de la vis d'alimentation. Par ailleurs, le débit de chantier est amélioré de 30 % surtout si la culture est versée. Il est important de ne pas couper trop bas afin de réduire les pertes à l'arrière.

Règle n °3 : attendre que les graines soient suffisamment sèches

On décide de récolter sa parcelle lorsque l'humidité moyenne des graines atteint environ 9 %. Une récolte à sous maturité peut vous faire perdre jusqu'à 20 % de rendement.

Ne pas négliger les 3 règles précédentes avant de réaliser les premiers échantillons de mesure de l’humidité des graines.

Règle n °4 : récolter avec les meilleurs réglages possibles

Ajuster les réglages (hauteur de coupe, battage, nettoyage, vitesse d’avancement) à chaque situation. Vérifier impérativement l’absence de siliques vertes non battues derrière la machine et évaluer les pertes de graines.

Règle n °5 : récolter les parcelles les plus sales en dernier, si possible

Ceci afin de ne pas disséminer des graines dans une autre parcelle (graminées notamment mais pas que…).

Règle n °6 : récolter les parcelles atteintes par des maladies de fin de cycle

Les parcelles avec présence de maladies de fin de cycle sont à récolter en priorité. Les siliques fortement atteintes sont plus sensibles à l’éclatement et à l’égrenage sous l’effet de variations climatiques (température, humidité).

Ainsi, il faut trouver le juste milieu pour moissonner avant éclatement des siliques les plus touchées et récolter les siliques mures du bas afin de limiter les pertes à l'arrière, avec un minimum de paille verte pénalisant le battage et ralentissant le débit de chantier.

Et après la récolte …

Après récolte d’une parcelle infestée de mauvaises herbes (ray-grass, vulpins, folle- avoine, géraniums, etc.), nettoyer méticuleusement les différentes parties de la moissonneuse-batteuse susceptibles de garder puis libérer des graines dans une autre parcelle : barre et tablier de coupe, dessus du convoyeur, récupérateur de pierres, grilles de nettoyage, trémie, trappes, etc.

Pour faire germer et lever un maximum de graines de colza perdues à la moisson, privilégier l'absence de travail du sol après récolte. Couplée à une petite pluie estivale, c’est la meilleure manière de faire des repousses.

