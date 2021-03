Agriculture de précision Des économies de fongicides jusqu’à 0,75 IFT sur blé avec be Api

Be Api lance une nouvelle solution de modulation intraparcellaire des fongicides : be Api Protection. Selon les essais réalisés sur les trois dernières campagnes, l'entreprise met en avant une économie de fongicides jusqu'à 0,75 IFT sur blé. En moyenne, cela représente 30 €/ha d'économies et des gains de rendement de plus de 50€/ha

« Hétérogénéité du potentiel de production lié au sol, biomasse de la culture et pression maladie » constituent les trois critères qui « vont différencier la nuisibilité des maladies fongiques au sein d'une parcelle, le potentiel sol étant le facteur prépondérant », analysent les équipes be Api. « Dès lors qu’au moins l’un de ces trois facteurs se révèle être hétérogène au sein d’une parcelle, la modulation entraîne, comme pour la plupart des intrants (densité de semis, azote, eau), des gains d’efficience ».

« Une protection fongique réduite de moitié, sans perdre en compétitivité »

D'après les essais menés sur blé par be Api sur les trois dernières campagnes, « la modulation intraparcellaire des fongicides permet ainsi une économie de 0,25 à 0,75 IFT en terres légères à faibles potentiels et de 0 à 0,5 IFT dans les sols profonds à forts potentiels. Même s’il faut parfois, sur certaines zones, augmenter la dose usuellement appliquée de +,0,25 IFT pour atteindre la dose optimale (cas de forte pression, fort potentiel et forte biomasse), l’un dans l’autre et sur la totalité d’une parcelle, l’économie d’intrant se situe autour de - 0,5 IFT, soit plus de 30 €/ha d’économies, et des gains de rendement de plus de 50 €/ha ».

« Alors que les essais se poursuivent pour valider annuellement et régionalement les règles de décision adaptées aux contextes pédoclimatiques de chacune des coopératives du réseau, la solution be Api Protection visant les fongicides sur blé, est aujourd’hui opérationnelle sur une majorité du territoire couvert par be Api. Les fichiers de modulation peuvent être élaborés sur la plateforme Monbeapi.coop en présence du technicien de la coopérative et de l’agriculteur, puis téléchargés par ce dernier pour être délivrés à la console guidant les équipements de modulation. »

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net