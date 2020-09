L'actu de Terres Inovia Désherbage du pois d'hiver, plusieurs stratégies possibles

• Terres Inovia • Terre-net Média

Le désherbage du pois d’hiver doit s’anticiper en fonction des adventices régulièrement présentes dans sa parcelle. Les stratégies possibles incluent généralement une application de prélevée, reprise par une application de post-levée en sortie d’hiver.

La prélevée est incontournable dans les parcelles à dicotylédones concurrentielles (gaillet, renouées, matricaire, éthuse) ou difficiles à maîtriser en post-levée (éthuse, arroches, renouées, pensées, véroniques). La gamme de solutions en prélevée est plus large et permet de faire face à de nombreuses situations de salissement.

Le roulage est conseillé avant l’application herbicide mais pas après

La prélevée doit s’effectuer au plus près du semis, sur un sol ressuyé et portant. Avant toute application, il peut être nécessaire de faire un roulage (sauf en terres battantes) afin d’être sûr que les graines soient bien recouvertes et donc, peu exposées aux risques de phytotoxicité. Ne surtout pas rouler après un passage d’herbicide.

Dans les sols filtrants, quelques précautions sont nécessaires pour limiter les risques de phyto-toxicité. Les doses d’applications doivent être modulées. Nirvana S est déconseillé.

À noter que le Challenge 600 est le seul produit qui peut s'appliquer au plus près de la levée (stade crosse sous terre).

La post-levée : le complément contre les relevées en sortie d’hiver

Si la prélevée est généralement efficace en entrée hiver, elle n’est pas toujours suffisante contre les relevées d’adventices en sortie d’hiver. Dans ces cas-là, un ou deux passages en post-levée peuvent être nécessaires en fonction de la flore présente. Une unique application de post-levée sans prélevée est également possible dans un contexte de flore connue et facilement maitrisable sortie hiver.

L’application doit se faire lorsque les dicotylédones sont encore aux jeunes stades (cotylédons à 2-3 feuilles) et en conditions poussantes. Eviter les périodes de fortes amplitudes thermiques (en dessous de 15°C) amenant à des problèmes de sélectivité. Les nuits trop froides (<5°C) sont également défavorables.

Lutte contre les graminées : une solution de gestion des résistances possible

Le pois d’hiver a l’avantage d’avoir accès au Kerb flo, produit racinaire à base de propyzamide, autorisé à 1,875 l/ha jusqu’au stade 4 feuilles et permettant de gérer les graminées résistantes. Dans les cas avérés de résistances, il est fortement recommandé d’utiliser ce produit. Dans les autres situations, une large gamme d’antigraminées foliaires existe, présentant tous de bonnes efficacités.

Avez-vous pensé au désherbage mécanique ?

Si les conditions météorologiques sont favorables, le pois d’hiver peut se prêter à la herse étrille ou à la houe rotative en substitution ou complément du désherbage chimique.

Les passages conseillés sont :

Avant la levée : un passage de herse étrille est possible, à l’aveugle, dès que la portance du sol est suffisante, sur des adventices jeunes et donc faciles à détruire.

: un passage de herse étrille est possible, à l’aveugle, dès que la portance du sol est suffisante, sur des adventices jeunes et donc faciles à détruire. À la levée : la houe rotative est la plus sélective sur les pois à ce stade. Elle est particulièrement adaptée aux sols limoneux. Son efficacité est cependant liée au stade des adventices (fil blanc à 2 feuilles max).

: la houe rotative est la plus sélective sur les pois à ce stade. Elle est particulièrement adaptée aux sols limoneux. Son efficacité est cependant liée au stade des adventices (fil blanc à 2 feuilles max). Après la levée : effectuer un passage léger avec la herse étrille entre les stades 2 et 5 feuilles. Ne plus intervenir dès que le pois a des vrilles bien développées ; les risques de pertes de plantes par arrachage sont élevés. 2-3 jours de beau temps avant et après l’intervention augmentent son efficacité.

