Récolte 2022 Les rendements en pommes de terre de conservation et fécule par département

Agreste a revu ses estimations de rendements pour les pommes de terre de conservation/demi-saison et fécule avec les chiffres arrêtés au 1er novembre 2022. Terre-net vous propose de retrouver ces données département par département avec les cartes interactives suivantes. (Article mis à jour, publié initialement le 20 octobre 2022)

D'après les données arrêtées au 1er novembre, Agreste estime la production nationale de pommes de terre de conservation et demi-saison pour la récolte 2022, à 6,02 Mt. Malgré la hausse des surfaces (+ 2 % sur un an et + 3,3 sur 5 ans), « elle diminuerait de 9,3 % par rapport à 2021 et de 6,8 % par rapport à la moyenne 2017-2021 », précise le service statistique du ministère de l'agriculture.

En cause : la baisse des rendements, notamment engendrée par la sécheresse. Le rendement moyen en pommes de terre de conservation et demi-saison est évalué à 39 t/ha, soit « - 4,8 t/ha sur un an et - 4,2 t/ha par rapport à la moyenne quinquennale ».

Du côté des pommes de terre fécule, la production hexagonale (820 000 t) est revue à la baisse : - 23,8 % sur un an et - 18,1 % par rapport à la moyenne 2017-2021. En lien : la diminution de la sole (20 941 ha) et des rendements. Agreste calcule un rendement moyen de 39,2 t/ha, soit - 11,9 % sur un an et - 10,6 % par rapport à 2017-2021.

Les résultats département par département

Retrouvez plus de détails avec les cartes interactives ci-dessous. Cliquez sur le (ou les) département(s) souhaité(s) pour découvrir les estimations de rendements en pommes de terre de conservation et demi-saison pour cette récolte 2022 ainsi que l'évolution par rapport à 2021 et à la moyenne 2017-2021.

Retrouvez, sur la carte suivante, les estimations de surfaces en pommes de terre pour la récolte 2022, l'évolution par rapport à 2021 et à la moyenne 2017-2021.

Même chose pour les pommes de terre fécule avec dans un premier temps, les estimations de rendements et sur la deuxième carte, les estimations de surfaces.

