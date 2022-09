Pommes de terre Presque un producteur sur cinq déclare plus de 50 % de pertes

• Laure Sauvage Terre-net Média

Avec la chaleur et la sécheresse, la récolte de pommes de terre est annoncée catastrophique cette année. D’après un sondage de Terre-net, six producteurs sur dix enregistrent plus de 20 % de pertes. Pour 18 % des répondants, la chute de production dépasse même les 50 %.

Alors que l’UNPT redoute la plus mauvaise récolte de pommes de terre depuis 2000, nous vous avons demandé d’estimer vos pertes sur cette récolte 2022, dans un sondage paru sur Terre-net entre le 30 août et le 6 septembre. Lire aussi : Vers une récolte « catastrophique » de pommes de terre, en recul de 20 % Sur 1 100 répondants, vous êtes 255 à enregistrer 30 à 50 % de pertes, 241 entre 20 et 30 % de pertes, 199 moins de 20 % de pertes, et 198 plus de 50 % de pertes. 207 d’entre vous ne déclarez aucune perte. Pour l’UNPT, les pertes atteindraient 1,5 Mt au niveau national et se chiffreraient à 250 M€. La France a produit en 2021 « environ 8 millions de tonnes de pommes de terre, pour un chiffre d'affaires de près de 4 milliards d'euros, dans un secteur qui dégage un excédent commercial de plus de 500 millions d'euros », rappelle l’AFP. Cette forte baisse de la production est liée aux chaleurs extrêmes de ces dernières semaines qui, associées à la forte sécheresse, ont stoppé le développement des tubercules. Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

