Vu sur Youtube Dégâts de sangliers dans les colzas chez Gilles VK

Gilles VK, agriculteur du Loiret, nous partage en vidéo les dégâts de sangliers qu'il vient de subir dans un champ de colza.

Cliquez sur le curseur pour lancer la vidéo.

« Les sangliers ont labouré mon colza », indique Gilles dans une vidéo publiée sur sa chaîne Youtube secondaire, Gilles VK en direct, ce week-end. « La levée était bien partie dans cette parcelle, qui a été travaillée dans les fourrières et en strip-till à l'intérieur. Une bonne partie était entre 2 et 4 feuilles et d'autres pieds plutôt à une feuille ».

« Les fourrières ont été complètement détruites, mais pas seulement. Il y a eu aussi des dégâts sur plusieurs lignes de strip-till. C'est le jeu de la nature... », observe l'agriculteur. Mais « ça devient usant ».

S'il est « trop tard pour resemer maintenant », Gilles VK espère que « certains pieds, juste un peu chahutés, vont pouvoir repartir tout de même et que ça ne fasse pas de gros trous ».

