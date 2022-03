En vidéo Alexandre R. teste la houe rotative et la herse étrille rotative sur blé et orge

Installé dans l'Indre, Alexandre Richard a testé deux nouveaux outils de désherbage mécanique sur ses céréales d'hiver il y a quelques jours : la houe rotative et la herse étrille rotative. Pour l'accompagner, il a fait appel à un autre collègue adepte de cette technique : Gaël Blard, agriculteur bio. Ils nous partagent leurs avis et les réglages en vidéo sur la chaîne Youtube d'Alexandre.

Sur ses parcelles de blé et d'orge d'hiver, Alexandre Richard, alias Alexandre de Prodealcenter sur Youtube, a réalisé un désherbage d'automne. Il teste le désherbage mécanique « pour éviter un passage de désherbage chimique au printemps et "casser" la croûte de battance ».

À réaliser dans de bonnes conditions

Cela demande d'être réalisé dans de bonnes conditions : « le sol ne doit pas être trop humide, ni trop sec », précise Alexandre. Pour l'aider à trouver les réglages adaptés, Alexandre a convié un spécialiste du désherbage mécanique : Gaël Blard agriculteur bio, également présent sur Youtube.

Premier outil testé : la houe rotative. « J'ai l'habitude d'utiliser ce genre d'outils plutôt sur des cultures de printemps : du soja, du tournesol, des petits maïs... ça fonctionne très bien ! Sur blé et orge, je connais moins. Pour cet outil, c'est la vitesse qui fait le bon fonctionnement ». Les deux agriculteurs essayent cette houe rotative à 13, puis 14,5 km/h environ. « En augmentant la vitesse, on améliore efficacité de l'outil », observe Gaël. Il se dit « surpris de la pression exercée, qui a permis de bien casser la croûte de battance ». Dans l'orge, « le travail est aussi satisfaisant, mais les conditions sont un peu humides pour être optimales ».

Test ensuite de la herse étrille rotative de 6 m, qu'Alexandre Richard appelle aussi "l'étrilloue". « C'est une super machine, qui travaille sur toute la largeur de passage mais il faut une super implantation et que le terrain soit bien plat ». « L'outil s'en sortirait mieux en conditions plus sèches et moins battantes. Il peut avoir d'autres avantages en cultures de printemps, sur des petits tournesols ou des petits maïs par exemple », ajoute Gaël Blard.

Le passage peut « faire peur » sur le moment

Après ces essais, Alexandre Richard estime « qu'il faudrait passer la houe rotative pour casser la croûte de battance, laisser un peu de temps et passer ensuite la herse étrille rotative ». À noter : les deux agriculteurs soulignent que le passage de désherbage mécanique sur blé peut « faire peur ». « On bouscule le blé, mais ça se refait bien après », rassure Gaël. Dans les commentaires, JP agri59 bio Wult confirme aussi : « C'est exactement pareil chez moi. J'ai des sols battants, je passe la houe rotative à 15 km/h et le lendemain, la herse étrille. 15 jours après, le développement de la culture est exponentiel. »

Chef de culture de la station de Kerguehennec (Morbihan), David Méallet pratique aussi le désherbage mécanique depuis plusieurs années, il partage son expérience : « Pour la houe, il ne faut pas hésiter à aller plus vite jusqu’à 16 voir 18 km/h. L’intérêt de la double rangée de dents derrière est de travailler les zones blanches non travaillées entre les roues. J’avais exactement le même avis très septique que Gael sur ce montage sur notre Mainardi de chez Grégoire Agri, mais en fait ça va plutôt très bien. Pour ton "étrilloue", attention à la vitesse : maxi 8 à 9 km/h. Par contre, pour une bonne efficacité : il faut travailler avec l’angle maximum, de façon à travailler sur 100 % de la largeur et éviter les zones blanches ».

Voir une autre vidéo sur le passage de herse étrille sur blé chez la Ferme Wilmots, en Belgique (cliquez sur le curseur pour démarrer la vidéo) :



