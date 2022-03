Fertilisation azotée La pluie tant attendue pour « valoriser au mieux chaque unité d'azote épandue »

Pour valoriser au mieux les apports d'engrais azotés, « ce sont les prévisions de pluie qu'il faut guetter plutôt que le stade des céréales ». Petit rappel agronomique des partenaires de "Blé Orge Objectifs Protéines" Bourgogne-Franche-Comté.

D'après l'observatoire Céré'Obs de FranceAgriMer, 13 % des parcelles de blé tendre ont atteint le stade épi 1 cm au 7 mars 2022 et 10 % du côté des parcelles d'orge d'hiver. Ce stade épi 1 cm est déterminant, c'est notamment « à partir de ce moment-là que les besoins en azote deviennent croissants et que l'efficience de l'engrais azoté augmente », rappellent les partenaires de "Blé Orge Objectifs Protéines" Bourgogne-Franche-Comté sur Arvalis Infos.

« Mais si on veut rester pragmatique et coller au plus près au contexte, ce sont les prévisions de pluie qu'il faut guetter plutôt que le stade des céréales d’autant plus que depuis quelques semaines, les grandes zones de cultures sont peu arrosées », précisent les experts.

Les agriculteurs qui ont pu profiter des derniers épisodes de pluie tant attendus partagent leurs travaux sur les réseaux sociaux :

Une pluie??? est annoncée et même confirmée ! ??Nous sommes tous de sortie pour fertiliser les cultures ! Le blé le colza ainsi que l'orge ont le plus de besoin dans les semaines à venir.

?????????????????????? #agriculture #fragtw #puisaye #semences #agridemain pic.twitter.com/EMxiZMi0fu — VEAULIN brice???????? (@Veaulin1) March 11, 2022

métier #météodépendant la preuve en image, ici nous attendons la venue de la pluie pour une meilleure efficacité de l'engrais et des désherbants https://t.co/ZBQICZfmU9 — philippe hennebert (@Phhennebert) March 12, 2022

17h30 fin de l'apport d'azote liquide

18h30 le premier orage de année 2022 avec la pluie

Le timing est bon je pense ?? @TerrenetFR @FranceAgricole #agriculture #blé2022 pic.twitter.com/59Pnu2eOTl — Benoit, Paysan charentais (@benoitpaysan) March 10, 2022

« Valoriser l'engrais azoté grâce à la pluie est primordial aujourd'hui, d'autant plus lorsqu'on s'apprête à apporter la plus grosse partie de la dose totale prévisionnelle. [...] Si l'apport se fait sous forme liquide, ne pas hésiter à le faire sous la pluie. Par ailleurs, il n'est peut-être pas opportun de refertiliser massivement à l'arrivée d'une prévision pluvieuse si le premier apport n'a pas été valorisé par 15 mm. C’est souvent le cas des situations fertilisées fin février », constate l'équipe "Blé Orge Objectifs Protéines" Bourgogne-Franche-Comté". « Dans une ambiance de climat sec, fractionner fréquemment tend à limiter les risques de mauvaise valorisation des engrais azotés.»

Ah oui et c’était hier, j’apportais mes derniers engrais sur les céréales car elles en sont preneuses, et que la pluie est prévue pour aujourd’hui (meilleure efficacité des quantités apportées) pic.twitter.com/8FG2tJBx9t — David Forge (@d_forge) March 13, 2022

CÉRÉALES : VALORISER UN ENGRAIS AZOTÉ, C’EST INTERVENIR AVANT UNE PLUIE PLUTÔT QU’À UN STADE PRÉCIS https://t.co/eeAY0Pn7rT pic.twitter.com/AnJLu4Yg5z — Luc Pelcé (@PelceAmdbs9) March 11, 2022

