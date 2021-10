• Terres Inovia • Terre-net Média

À quelques semaines du début des semis, Terres Inovia rappelle les éléments fondamentaux qui permettent de réussir l’implantation des pois et de la féverole, étape clé de la campagne.

Avec leurs excellentes qualités de précédent aux céréales à paille et au colza, les légumineuses à graines telles que le pois et la féverole présentent un réel intérêt à l’échelle de la rotation. De plus ces espèces protéagineuses comblent leur besoin en azote via leurs nodosités et ne nécessitent donc pas d’apport spécifique : une aubaine face à l’augmentation du poste fertilisation azotée ! Avec un cours au plus haut, le contexte en cette fin d’année 2021 est donc particulièrement propice aux légumineuses à graines.



> Revoir aussi le webinaire du 21 septembre "Protéagineux : des choix décisifs à l'implantation" (cliquez sur le curseur pour lancer la lecture) >

Lire > « L'intérêt du pois d'hiver se révèle à l'échelle de la rotation » > Revoir aussi le webinaire du 21 septembre "" (cliquez sur le curseur pour lancer la lecture) >

Soigner la préparation du sol pour favoriser l’enracinement et la nodulation

Parmi les éléments fondamentaux, un sol aéré sur les 15 premiers centimètres est l'objectif à atteindre à l'issue de la préparation du sol pour : assurer une levée rapide et homogène des pois et féveroles, faciliter l’exploration du sol par les racines et favoriser la viabilité des nodosités, éléments clés de la nutrition azotée. Ainsi, lorsque le sol est compacté, il est vivement conseillé de rétablir une structure plus favorable, avec un outil qui fissurera le sol, si possible au-delà de l’horizon compacté.

En situation sans travail profond, veiller tout de même à gérer correctement les résidus de culture du précédent et utiliser des chasses paille lors du semis.

et utiliser des chasses paille lors du semis. En sol argileux, attention de ne pas générer de grosses mottes en préparant la parcelle.

Sur des sols plus limoneux, éviter de créer un lit de semence trop fin, sensible au phénomène battance qui pourrait gêner la levée des cultures.

Si votre sol est mal nivelé, ou s’il y a une présence importante de pierres, un roulage peut être réalisé entre le semis et la levée, avant l'application éventuelle d’un herbicide de prélevée. Ce passage pourra être réalisé sur tous les types de sol sauf les sols limoneux, où le risque de formation d’une croûte de battance est trop important.

La féverole n’exige pas une structure aussi fine, ni un état de surface aussi nivelé que le pois. Toutefois, un bon lit de semences est préconisé pour assurer l’efficacité des herbicides de prélevée.

Semer sur un sol bien ressuyé

Attendre impérativement que le sol soit ressuyé pour que le chantier de semis n’occasionne pas de tassement et que le semis soit régulier : il en va de la réussite de la culture. Un sol tassé réduira le développement racinaire et les nodosités auront du mal à se mettre en place correctement.

Semer au bon moment pas trop tôt

Pour les pois et féveroles d'hiver : obtenir des plantes levées à 1 feuille au minimum, pas trop développées, avant les fortes gelées. Attention aux semis trop précoces, qui sont monnaie courante. Les plantes risquent d’être trop développées à l’automne, les rendant plus sensibles aux gels et aux maladies aériennes au printemps.

Profondeur de semis et densité de semis : à adapter selon le type de sol

- Pois : à 3-4 cm en sols limoneux et 4-5 cm en argilo-calcaire.

- Féveroles : autour de 7 cm (plus profond que le pois)

Des semences peu enterrées sont plus exposées aux dégâts d'oiseaux et aux risques de phytotoxicité lors des désherbages de prélevée.

Densité : Les doses conseillées permettront d’être à l’optimum économique, pour une large gamme de prix de vente des cultures. Attention, un semis trop dense favorise les maladies aériennes, telles que l'ascochytose ou le botrytis ainsi que la verse.



Densités conseillées (grains/m²) Gamme de PMG avec les variétés actuelles (g) Sols limoneux Sols argileux ou caillouteux Pois d’hiver 70-80 80-90 160-205 Pois de printemps 70-80 90 215-270 Féverole d'hiver 20-25 30 450-570

Dans le cas de la féverole et quel que soit le semoir utilisé, semer lentement afin de faciliter la distribution des grosses graines de manière régulière. Veillez également à utiliser un matériel adapté au semis profond.

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net