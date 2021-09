• Terres Inovia • Terre-net Média

Alors que les nouvelles variétés de pois et de féverole bénéficient des efforts de la sélection et ont vu leurs principaux caractères améliorés, elles sont encore trop peu utilisées au champ. Pour contribuer au renouvellement variétal dans les parcelles, Terres Inovia propose, dans le cadre du programme Cap Protéines, un nouvel outil d’aide au choix : des listes de variétés de pois et de féverole d’hiver recommandées.

Un peu plus de 200 000 ha de pois en culture pure ont été implantés en 2021, dont 1/3 en pois d’hiver, et autour de 80 000 ha en féverole, dont plus de la moitié en féverole d’hiver. Ces dernières années, l’offre variétale s’est étoffée avec 1 à 3 nouvelles variétés inscrites par an au catalogue français. Des améliorations importantes ont été apportées au niveau de rendement et, pour le pois d’hiver, à la tenue de tige, la taille des graines et la teneur en protéines. Malheureusement, les enquêtes de Terres Inovia montrent que les variétés anciennes sont encore très largement utilisées en France.

Choisir une variété adaptée pour tirer profit du progrès génétique

La variété constitue un levier agronomique incontournable pour valoriser au mieux l’expression du potentiel de production du pois ou de la féverole d’hiver sur un territoire. Le choix d’une variété adaptée au contexte climatique pour ces types hiver doit être raisonné en premier lieu d’après la résistance au froid pour éviter les dégâts liés au gel. Ces cultures, implantées à l’automne, doivent en effet supporter des températures négatives pendant l’hiver qui provoquent souvent des pertes de plantes, surtout dans les secteurs les plus froids, comme dans le Nord-Est. Or les variétés les plus résistantes peuvent résister à des températures de l’ordre de - 15°C pour le pois d’hiver et à - 12°C pour la féverole d’hiver.

Pour le pois d’hiver, il faut également tenir compte du risque de chlorose ferrique rencontré en sol calcaire lors d’hiver très pluvieux comme cela a été le cas lors de l’hiver 2020-2021. Les niveaux de rendement observés et leur régularité dans les différents secteurs géographiques visés sur plusieurs années sont également pris en compte.

Des listes recommandées disponibles en ligne sur myVar

Pour aider les producteurs, des listes de variétés recommandées de pois et de féverole d’hiver ont été élaborées par Terres Inovia en prenant en compte l’ensemble de ces critères dans le cadre du projet « Evaluer et diffuser de nouvelles variétés de légumineuses et d’oléagineux à haute teneur en protéines » du programme Cap Protéines. 10 variétés de pois d’hiver et 6 variétés de féverole d’hiver ont pu être ainsi positionnées dans différents secteurs géographiques. Ces listes sont consultables sur myVar, en choisissant la culture « pois d'hiver » ou « féverole » puis « résultats d’évaluation et recommandations Terres Inovia » et pour finir « recommandations régionalisées ».

En publiant ces listes recommandées pour les semis de pois et de féverole d’hiver pour l’automne 2021, Terres Inovia complète son offre de conseil, après la mise en place de listes recommandées pour les variétés de tournesol en 2017, de colza en 2018 et de soja en 2020, actualisées chaque année sur myVar. Et d’ici la fin de l’année 2021, Terres Inovia prévoit de produire des listes de variétés de pois de printemps et de féverole de printemps recommandées.

Retrouvez le webinaire Terres Inovia dédié aux listes recommandées de pois et féverole d'hiver 2021 (cliquez sur le curseur pour lancer la lecture) :

