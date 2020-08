L'actu de Terres Inovia Levée rapide de repousses de céréales dans certaines parcelles de colza

• Terres Inovia • Terre-net Média

Pour les secteurs qui ont bénéficié d’un retour de pluies significatif après la grande période de sécheresse, les conditions de sol sont propices aux semis et aux levées rapides du colza. Attention les repousses de céréales profitent aussi de l’humidité des sols pour lever massivement.

La nuisibilité de ces repousses de céréales augmente avec leur densité : on considère qu’elle reste acceptable en dessous de 5 à 10 repousses par m². Au-delà de ce seuil une intervention spécifique est nécessaire, a fortiori dès l’atteinte du stade 2 feuilles des céréales. Les repousses de céréales (orge en particulier) sont très concurrentielles, pour l’eau et les éléments minéraux, aux stades les plus précoces du colza. Sous les anciens andains de pailles, la compétition peut être très rude, il faut être vigilant.

Une bonne biomasse du colza en entrée hiver, pour limiter les effets des ravageurs et des aléas climatiques de la campagne, est conditionnée par une bonne vigueur dès l’installation. Les repousses de céréales, au même titre que les ravageurs à la levée, peuvent alors constituer une entrave importante.

Soigner les conditions d'application

Les conditions d’application des antigraminées foliaires sont importantes pour optimiser l’efficacité : intervenir à des températures > à 10 °c et par une hygrométrie supérieure à 60 %. Les doses d’antigraminées foliaires sur repousses sont inférieures aux doses vulpin et raygrass.

Attention ! Les passages pluvieux peuvent être propices aux levées des colza mais également aux levées de repousses de colza. Les petites altises (altises des crucifères) y trouvent souvent « le gîte et le couvert ». Les niveaux d'infestations des petites altises sont très variables aussi bien dans les champs de colza que dans les champs de repousses de colza. L'observation à la parcelle est de rigueur, met en garde Terres Inovia. Afin d'éviter les transferts de population, ne pas déchaumer en ce moment les champs de repousses de colza infestées d'altises à proximité immédiate d'un colza en phase de levée.

