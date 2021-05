• Terres Inovia • Terre-net Média

Le puceron vert du prunier (Brachycaudus helichrysi) représente le principal insecte parasite sur la culture du tournesol mais les auxiliaires jouent un rôle déterminant pour les contrôler.

S’ils sont présents suffisamment tôt sur la parcelle, les auxiliaires peuvent contrôler à eux seuls la population de pucerons. Par contre si leur arrivée est décalée par rapport à une arrivée importante de pucerons ou bien si l’infestation en ravageurs est explosive avant l’apparition du bouton floral, une intervention insecticide est dans certains cas nécessaire. La période de sensibilité du tournesol aux pucerons verts s’étend de la levée jusqu’à l’apparition du bouton floral.

Jouer la carte des auxiliaires

La présence des pucerons verts du prunier est révélée par un début de crispation du feuillage, qui se transforme ensuite en déformation (cloques). L'intensité des symptômes peut évoluer très vite, en cas de multiplication rapide des insectes. Comme pour de nombreux pucerons, les auxiliaires peuvent contenir les populations en étant souvent actifs tôt sur le tournesol. Outre les prédateurs comme les coccinelles, les syrphes, les chrysopes et les punaises, les pucerons peuvent être décimés par des mycoses. Les hyménoptères parasites sont également très actifs mais plus tardivement à l’approche de la floraison.

Pour permettre l’installation des auxiliaires et profiter de leur action, il est important de tolérer la présence de pucerons jusqu’au dépassement du seuil de nuisibilité. On observe que dans les régions les plus chaudes, les auxiliaires maitrisent généralement les pucerons sans qu’il n’y ait à intervenir avec un insecticide. Dans les secteurs plus froids, il y a parfois un décalage entre l’arrivée et le développement précoce des pucerons et le cycle un peu plus tardif des auxiliaires notamment des coccinelles.

Raisonner la lutte

Le raisonnement se fait en fonction de l’état du feuillage du tournesol. On considère trois états du tournesol :

les plantes normales avec des feuilles terminales lisses ou légèrement frisottées sans rapport avec des pucerons ;

les plantes frisottées avec présence de pucerons et commençant à manifester des crispations sans déformation accentuée ;

les plantes crispées avec des feuilles nettement crispées, déformées et cloquées de façon nette à intense avec présence de pucerons.

Une intervention insecticide est conseillée lorsque plus de 10 % des plantes montrent des crispations sur feuilles avant le stade formation du bouton floral.

Ne pas traiter trop tôt

Au vu de la période de vol des pucerons ailés et des risques de ré-infestation du tournesol, des interventions insecticides trop précoces peuvent nécessiter un renouvellement de la protection, d’autant plus que la faune auxiliaire aura été décimée par la première intervention. Il faut par contre être très vigilant à partir de l’apparition des premiers pucerons pour vérifier régulièrement si les symptômes demeurent dans la limite du tolérable, les infestations pouvant être parfois explosives.

Une nuisibilité variable généralement modérée

La nuisibilité du puceron varie selon le stade de la plante : plus il arrive tôt et plus on considère que son impact est potentiellement important. Dès le dégagement du bouton terminal, on considère que les pertes sont négligeables. Généralement, la nuisibilité est de l’ordre de 2 à 5 q/ha maximum. Ces chiffres peuvent certainement être dépassés pour des attaques graves très précoces que l’on rencontre rarement dans nos régions.

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net