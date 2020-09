[Vu sur Youtube] Récolte maïs grain 2020 « Des rendements décevants chez Gilles vk, mais très peu de frais de séchage »

Agriculteur dans le Loiret, Gilles vk a profité de trois jours de beau temps pour récolter ses 35 ha de maïs grain. Dans une vidéo publiée sur Youtube, il partage le suivi de ce chantier et dresse le bilan. Les rendements sont plutôt décevants, à cause de la sécheresse estivale. Néanmoins, les frais de séchage très limités vont permettre de compenser un peu cette baisse.

« Pour cette récolte 2020, le rendement moyen en maïs grain est de 63 q/ha, ce qui est relativement faible », indique Gilles vk. Il constate de « grosses différences en fonction des zones (type de sol, présence de cailloux...) » : de 60 à 100 q/ha. Si la pluie a fait son grand retour depuis quelques jours, l'agriculteur n'en avait pas vu depuis juillet sur son secteur. C'est ce qui a fortement limité les rendements. « Une année de plus, qui nous montre que sans eau, on ne fait pas de maïs. [...] Heureusement que l'on a une réserve d'irrigation. » Sur 35 ha, il a utilisé 45 000 m3 d'eau, soit 6 passages à 25 mm par hectare pour les mois de juillet et d'août.

« Jamais récolté du maïs aussi sec »

Gilles vk n'a « jamais récolté de maïs aussi sec, l'humidité oscille entre 15 et 17 % ». Un bon point qui permet d'avoir « très peu de frais de séchage » et de « compenser un peu la baisse de rendement. D'habitude, ces frais tournent autour de 20 €/t. Sur un prix du maïs grain à 150 €/t, c'est important ».

Cliquez sur le curseur pour lancer la vidéo.

Comparaison travail du sol complet et strip-till

Dans une de ses parcelles de maïs grain, l'agriculteur a testé, cette campagne, le strip-till en comparaison avec le travail du sol complet. Tout au long de l'année, il a constaté que le maïs en strip-till avait l'air « plus sensible aux coups de chaud. En cause : un enracinement un peu moins bon ? », se questionne Gilles vk.

En tout cas, les résultats semblent confirmés ses observations : le rendement moyen est de 73 q/ha pour la partie en strip-till, contre 80,3 q/ha pour la conduite classique.

Et vous ? Comment se passent les récoltes de maïs grain ? Quels sont les résultats pour le moment ?

Avez-vous testé aussi le strip-till en maïs grain ? Quel est votre retour d'expérience ? N'hésitez pas à laisser vos commentaires.

