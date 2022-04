Betteraves sucrières Quel premier bilan de l'épisode de froid pour les betteraves ?

« Une grande partie de la sole betteravière a été touchée par la vague de gel du premier week-end d'avril » : l'Institut technique de la betterave (ITB) dresse un premier bilan au 7 avril.

P

our les betteraves sucrières, les conséquences des gelées de début avril sont « très différentes en fonction des régions, des types de sols mais surtout des dates de semis et des températures enregistrées », note Ghislain Malatesta, responsable du département "expérimentation et expertises régionales" à l'ITB.

Les semis entre le 18 et le 21 mars, les plus impactés

« Les semis entre le 18 mars et le 21 mars semblent les plus impactés, soit par gel mécanique lorsque le sol était humide soit par gel physiologique sur des betteraves émergentes. » Dans les régions ayant subi des températures entre - 2 et - 5°C, « les pertes de populations peuvent aller de 1 à 25 % ».

Elles sont plus significatives dès lors que les températures sont passées en dessous de - 5,5°C et devront « nécessiter un re-semis en Alsace, Champagne et Centre-Val de Loire notamment ». L'observation reste indispensable, car « les dégâts sont plus ou moins marqués selon la topographie des parcelles et la couverture nuageuse locale » lors de cet épisode. « Avec des populations de l'ordre de 70 000 pieds par hectare, le re-semis n'a pas d’intérêt économique », précise l'expert.

Aperçu des faibles dégâts dus à l'épisode de ?? sur vos @_MissBetter semis du 8 mars relevé @sencrop -4,3° au plus froid. @ITBetterave pic.twitter.com/34QAdeSdKJ — ITB Aisne (@AisneItb) April 5, 2022

« Enfin, le retour des pluies permettra aux betteraves semées dans le sec de lever, notamment au sud de Paris, et pour les autres secteurs d'accélérer leur croissance. » Un diagnostic est conseillé en milieu de semaine prochaine afin d'évaluer l'impact réel de ces gelées.

La #Win : 10 mm depuis hier. Top germination pour les @_MissBetter qui étaient dans la terre sèche. Il peut encore en tomber ... pic.twitter.com/KiLKRL1ZoA — GUYOT Vincent (@GuyotVincent02) April 7, 2022

Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net