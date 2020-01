Arvalis & Terres Inovia infos Semis 2020 : retrouvez les préconisations adaptées à chaque bassin de production

Le dernier numéro d'Arvalis & Terres Inovia infos est consacré aux résultats variétés de maïs grain, maïs ensilage et tournesol de l'année. Retrouvez aussi des recommandations, en matière d'itinéraire technique, adaptées à chaque bassin de production.

Les deux instituts techniques regroupent dans la nouvelle édition d'Arvalis & Terres Inovia Inovia infos, spéciale cultures de printemps (janvier 2019) les performances des variétés de maïs grain, maïs ensilage et tournesol et des préconisations adaptées à chacun des bassins de production. Retrouvez également des recommandations techniques concernant « la gestion des ravageurs et des adventices en maïs, la gestion du mildiou ou bien encore l'implantation du soja ».

