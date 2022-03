L'actu de Terres Inovia Semis 2022 : comment réussir l'implantation du tournesol ?

• Terres Inovia • Terre-net Média

Si l’implantation, étape clé pour la réussite du tournesol, se prépare dès l’interculture, puis à la reprise avec des travaux du sol adaptés afin de garantir un développement optimal du pivot, l’étape du semis doit faire l’objet de tous les soins car elle aura un impact sur l’ensemble du cycle.

Si la date de semis aura un impact sur l’ensemble du cycle du tournesol, en parallèle certaines conditions de semis seront essentielles à respecter.

Se placer dans des conditions de semis optimales

- Favoriser une levée rapide pour limiter les dégâts de ravageurs à la levée. Dans un contexte latent de dégâts d’oiseaux et de ravageurs telluriques, il est impératif de semer sur un sol ressuyé et suffisamment réchauffé à 5 cm de profondeur (> 8°C) pour obtenir une levée régulière et favoriser la vigueur au démarrage. La mesure de la température du sol au niveau du lit de semences est un indicateur utile pour décider de la date de semis. Les prévisions sur un éventuel refroidissement des températures dans les jours suivants le semis sont également à prendre en considération.

- Limiter le risque mildiou. La contamination des plantules ayant lieu au moment de leur émergence, la présence d’eau libre durant cette phase favorise la germination des spores de mildiou qui vont alors infecter le tournesol. Si un abat d’eau est annoncé dans les jours suivants le semis, il est alors préférable de le décaler.

- Un semis précoce joue en faveur de rendements plus élevés. Une analyse multivariée des enquêtes sur les pratiques culturales du tournesol réalisées par Terres Inovia entre 1996 et 2019 (sur treize campagnes) a mis en évidence un intérêt statistiquement significatif du semis précoce, sur la première quinzaine d’avril, par rapport au rendement. Cette tendance est également observée sur la campagne 2021.

- Sécuriser la période de récolte. Un semis précoce réalisé dans de bonnes conditions montre un avantage pour esquiver la contrainte hydrique estivale et offre également un intérêt pour minimiser le risque de récoltes tardives et par suite le recours au séchage qui engendre des frais supplémentaires, en particulier dans la moitié nord de la France.

Réglage du semoir et densité de semis

Pour limiter les pertes à la levée, les réglages du semoir sont essentiels. Le positionnement de la graine dans le frais et sa régularité assureront une levée homogène et vigoureuse, limitant la durée d’exposition aux ravageurs du sol et aux déprédateurs. La profondeur de semis à viser est de 2-3 cm dans un sol frais et 4/5cm si le sol est sec en surface. Avec un semoir monograine classique, la vitesse de semis doit également être limitée à 5-6 km/ha pour privilégier une position régulière de la graine dans la ligne (possibilité d'aller un peu au-delà avec un semoir Tempo).

Outre les conditions de semis, le peuplement dépend particulièrement de la densité semée. Les densités de semis ont globalement progressé depuis une dizaine d’années, notamment dans le Sud-Ouest pour atteindre 73 000 graines/ha en 2021 (source enquête pratiques agriculteurs 2021 – Terres Inovia).

L’optimum de densité est dépendant de la contrainte hydrique de la parcelle (en lien notamment avec le type de sol et sa profondeur), de l’écartement entre rangs et du secteur géographique, en particulier si la parcelle est située dans une région qualifiée de « fraîche » ou en fin de cycle humide qui va impacter la capacité des capitules à sécher rapidement. En moyenne, la densité de semis optimale se situe entre 65 et 70 000 graines/ha pour atteindre les objectifs de rendement et de richesse en huile visés. Dans les situations à large écartement (supérieur à 60 cm), attention aux surdensités qui peuvent induire une concurrence entre les pieds.

Découvrez aussi les outils d’aide à la décision (OAD) de Terres Inovia disponibles gratuitement sur son site internet : - "Tournesol densité de semis", qui fournit en quelques clics la densité adaptée à chaque situation pédoclimatique. - "Tournesol date de récolte" : cet outil permet d'estimer, en fonction de la précocité variétale et de la date de semis, la date de récolte au plus près de chez vous. > Retrouvez plus de détails sur ces deux OAD en vidéo

Apporter la juste dose d’azote avant le stade 14 feuilles, sans négliger un apport PK

Dans un contexte de prix des engrais élevés mais aussi de marchés rémunérateurs, il sera particulièrement important d’ajuster les doses d’azote en 2022. L’impact négatif sur la marge de la sous- ou sur-fertilisation est accru dans le contexte économique 2022, avec, dans cet exemple, un gain de marge de 100 à 120 €/ha en apportant la dose optimale (graphique ci-dessous). Selon les références acquises par Terres Inovia, les apports d’azote en végétation, avant le stade 14 feuilles du tournesol, sont aussi bien ou mieux valorisés selon les années que les apports au semis.

Comparaison des marges brutes du tournesol pour trois doses d’azote (0, 40 et 80 N), la dose conseillée et optimale a posteriori étant de 40 unités d’azote :

Pour cela, retrouvez les chiffres utilisés des scénarios de prix 2020, 2021 et simulation 2022 :

2020 2021 Simulation 2022 Prix indicatif de l'unité d'azote minéral (€/unité) 0,8 0,7 2,0 Prix indicatif de la graine de tournesol aux normes (€/t) 375 460 500

Auteurs : Vincent Lecomte et Claire Martin-Monjaret.

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net