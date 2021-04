Écho des plaines Signalements de rouille jaune sur variétés de blé sensibles

• Bénédicte Clément • Terre-net Média

Le froid et les conditions sèches ont ralenti le risque de maladies dans les blés qui sont globalement sains. Avec la remontée des températures, les premiers symptômes de rouille jaune sont signalés sur variétés sensibles. Sur colza, après les méligèthes, c’est à la surveillance du sclérotinia, des charançons des siliques et des pucerons cendrés que l’attention doit se porter.

Vous devez vous abonner pour lire cet article Découvrir les offres Déjà abonné ? Demander une offre d'essai gratuite*

*Sans engagement, vous bénéficierez d'une offre découverte d'une durée limitée pour les services Terre-net PRO

Avec la remontée des températures, les premiers symptômes de rouille jaune sont signalés sur variétés sensibles. (©Matthieu Killmayer)Chargement en coursLire aussi > Pulvérisation : utiliser du soufre nécessite quelques précautions d’usage> Colza - Reconnaître le bon stade pour anticiper la protection sclérotinia??????La rouille jaune explose partout. Le sec a fortement limité la septoriose mais la rouille jaune explose sur beaucoup de variétés de blé tendre et de blé dur. Des contournements de résistance sont probables, la surveillance est de mise ?????? #arvalis #ble #bledur #maladies pic.twitter.com/lIT26VwR7y— Matthieu Killmayer (@mkillmayer) April 16, 2021Le cutter est neuf et depuis qq jours, c’est le seul outil de mes #TourDePlaine. En #Bourgogne mais pas uniquement si l’on croise stade des #blé #orge et cette carte @meteociel#gel2021 - on voit bien maintenant les différences @OlivierCOSTE2.Après le gel du??, le gel des?? ? pic.twitter.com/vfcWueiOrM— Emmanuel BONNIN (@BONNIN140...