[Sondage] Moisson 2021 Des rendements hétérogènes en orge d'hiver

Selon un sondage réalisé sur Terre-net, la moitié des agriculteurs dépassent les 70 q/ha en orge d'hiver cette campagne, mais près de 30 % sont en dessous des 60 q/ha.

Environ la moitié des agriculteurs (50,9 %) dépassent les 70 q/ha de rendement en orge d'hiver cette année, d'après un sondage publié sur Terre-net entre le 20 et le 27 juillet 2021 (2 076 votants), si on retire les 19,1 % d'agriculteurs qui n'en cultivent pas. Les rendements sont compris entre 61 et 70 q/ha pour 20,3 % des producteurs. Enfin, ils sont 28,8 % en dessous des 60 q/ha.

Retrouvez aussi la vidéo de David Forge, agriculteur en Indre-et-Loire, qui nous partage ses récoltes d'orge et de colza en vidéo sur la Chaîne agricole. Selon les parcelles et les types de sols, les rendements en orge d'hiver de 45-50 q/ha à 70 q/ha sur son exploitation.

