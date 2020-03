Campagne 2020 Un guide de culture tournesol actualisé par Terres Inovia

Comme chaque année, Terres Inovia met à jour son guide dédié à la culture de tournesol. Particularité de l'édition 2020 : elle sera disponible en ligne uniquement, en téléchargement sur le site web de l'institut technique.

Terres Inovia vient d'actualiser son guide pour tout savoir sur la conduite de culture du tournesol : « du choix des variétés à la récolte et à la conservation, en passant par l’implantation, l’irrigation, la fertilisation et le désherbage. Les conseils pour lutter contre les ravageurs et les maladies qui touchent le tournesol ont également été mis à jour », présente l'institut technique.

Dans cette édition 2020, retrouvez également des chapitres dédiés au couvert végétal avant tournesol et à la double culture en dérobé.

